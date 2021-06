Torna "Soave Città del Libro", tra gli ospiti Crepet, Sallusti, Corona e Rampini

È stata presentata martedì 22 giugno nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la quarta edizione di “Soave Città del Libro Estate”, in programma dal 25 giugno al 21 luglio nella città murata. Sono intervenuti il Consigliere della Provincia con delega alla Cultura, Gino Fiocco e, per il Comune di Soave, il Sindaco Gaetano Tebaldi e il Consigliere Angelo Dalli Cani. Era, inoltre, presente il Presidente dell'associazione SoaveCultura, Luigino Mericiani. L’evento, promosso dall’associazione SoaveCultura in collaborazione con il Comune, si svolgerà nel parcheggio all’esterno di Porta Aquila, lungo via Bassano, dove verrà installata una tensostruttura per garantire, anche in caso di maltempo, 160 dei 300 posti destinati al pubblico.

Il calendario

Il 25 giugno si parte con Daniel Lumera con il libro La lezione della farfalla; il 29 torna Paolo Crepet, autore di Oltre la tempesta, anticipato alle 20.30 da Claudia Farina con Boni homini. Il primo appuntamento di luglio è in programma domenica 4 con Enrico Galiano e il suo Felici contro il mondo.

Martedì 6, invece, Federico Rampini presenterà I cantieri della storia, anticipato alle 20,30 da Emanuele Delmiglio con La tintura rossa. Due giorni dopo, giovedì 8, Soave ospiterà Marcello Veneziani con il libro La leggenda di Fiore, mentre sabato 10 sarà la volta di Tiziana Ferrario con Uomini.

Giovedì 15 arriverà Mauro Corona per presentare L’ultimo sorso, appuntamento arricchito dal collegamento in streaming con la figlia Marianna Corona che parlerà del suo libro Fiorire tra le rocce. Si chiude mercoledì 21 luglio con Alessandro Sallusti e Luca Palamara a presentare il volume Il sistema.

Informazioni e contatti

Gli incontri, con inizio alle 21, sono gratuiti e i posti limitati nel rispetto della normativa per l’emergenza Covid-19. La manifestazione è organizzata con la collaborazione delle librerie Bonturi di San Bonifacio e Giunti al Punto di Asiago.

Web: https://www.facebook.com/events/832994980952644.

