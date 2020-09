"Soave vi aspetta" nel weekend tra street food, mercatini, mostre e spettacoli

Nonostante le difficoltà, Soave non poteva rinunciare alla realizzazione di un evento durante il mese di settembre. Si stanno quindi scaldando i motori per “Soave vi aspetta”, tre giorni di appuntamenti dal 18 al 20 settembre che si terranno tutti all’interno del centro storico del borgo medioevale. Non sarà la tradizionale Festa dell’Uva, poiché le normative di sicurezza contro la diffusione del Covid-1 non avrebbero permesso il mantenimento del classico format della manifestazione. La Pro loco di Soave non ha però voluto rinunciare, ed ha messo in campo un nuovo tipo di evento, in grado di animare il settembre soavese.

Con "Soave vi aspetta" tornerà in paese lo street food ( appuntamento sempre molto apprezzato, che era saltato la scorsa primavera), con vari truck che per tre giorni stazioneranno in piazza Marogna, e la Piazzetta del pesce in piazza Mercato Grani. Tanti, poi, gli appuntamenti in programma nel fine settimana. Si parte con l’inaugurazione del progetto Odino – Officine d’Innovazione nella serata di venerdì, proseguendo poi con le bancarelle dei Saperi & Sapori, che coloreranno il centro storico nelle giornate di sabato e domenica. Domenica, poi, non mancherà il tradizionale Mercatino dell’Antiquariato.

Erica Bertazzolo, Ernesto Santi e il gruppo Soave in Arte saranno i protagonisti delle mostre ed esposizioni artistiche che accompagneranno il weekend. A Parco Zanella, poi, in programma numerosi appuntamenti dedicati ai bimbi, alle famiglie e agli amanti della musica e del teatro. A celebrare il legame indissolubile esistente tra Soave e il frutto più pregiato delle sue colline, l’uva Garganega, ci sarà il classico Fruttaio allestito in questi giorni dagli Amici delle Antiche Torri. Porta Verona, con i suoi grappoli appesi, sarà sempre una delle immagini più belle del paese.

Radio Company #NOICISIAMO – per tutto il weekend in piazza Cavalli sarà presente lo studio mobile con interviste in diretta sulle principali emittenti del Veneto. Durante il fine settimana, poi, tornerà anche il Trenino Turistico “Città di Soave”, che salirà fino al castello. Il tutto all’insegna della maggior sicurezza possibile. In collaborazione col Comune e le altre associazioni del paese è stato creato un programma che possa garantire a visitatori e partecipanti di godersi appieno Soave. All’interno dell’area della manifestazione sarà sempre obbligatoria la mascherina, all’ingresso principale (di fianco a porta Verona) verrà allestito un tunnel igienizzante e saranno presenti numerosi cartelli e messaggi che inviteranno le persone a rispettare le norme di sicurezza. Non mancherà, ovviamente, la sorveglianza.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/SoaveProLoco/