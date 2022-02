"Smarrimento", lo spettacolo con Lucia Mascino in scena al Teatro Astra

"Smarrimento", scritto e diretto da Lucia Calamaro per e con Lucia Mascino, è al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto domenica 27 febbraio ore 21. "Smarrimento" è un dichiarato elogio degli inizi e del cominciare. Di quel momento in cui la persona, la cosa, il fatto, appare o sbuca, ci incrocia insomma, creando presenza dove prima c’era assenza.

Questo topoi fiorisce attraverso la figura di una scrittrice in crisi, oramai da un po’, che ha dei personaggi iniziali di vari romanzi che non scriverà mai, perché non riesce ad andare avanti. Gli editori, per sfangare l’anticipo, le organizzano reading/conferenze in giro per l’Italia, in modo da tirar su qualche economia mentre lei non produce niente di nuovo e in un colpo solo riuscire a vendere all’uscita degli eventi, qualche copia delle vecchie opere. Quando non si riesce a continuare, non si può che ricominciare. Lucia Calamaro è una delle più interessanti drammaturghe e registe italiane contemporanee. Vincitrice di tre premi UBU e del premio Hystrio alla drammaturgia 2019, ha scritto e diretto negli ultimi anni testi innovativi e molto apprezzati dal pubblico e dalla critica.

Lucia Mascino è attrice di teatro, cinema e televisione. Candidata tre volte ai Nastri d’Argento, due come miglior attrice di commedia e una come miglior attrice protagonista, ha vinto il premio Ugo Tognazzi 2020 come miglior interprete della stagione, il premio Anna Magnani 2018 come miglior attrice per il film “Amori che non sanno stare al mondo” di Francesca Comencini e il premio Vittorio Mezzogiorno per il talento nel 2010. Dopo una formazione e un’esperienza lavorativa esclusivamente teatrale ha iniziato a lavorare, in ruoli sempre più grandi, in televisione e al cinema.

Al cinema ha lavorato, tra gli altri con Nanni Moretti, Giuseppe Piccioni, Renato De Maria, Francesca Comenicini, Alessandro Rossetto, Riccardo Milani. In televisione è tra i protagonisti della serie “I delitti del barlume” di Roan Johnson, in onda su Sky arrivata alla nona stagione ed è stata protagonista di due stagioni della serie brillante Una mamma Imperfetta in onda sulla Rai, di Ivan Cotroneo. Tra i protagonisti della serie Amazon Bang Bang Baby in uscita nella primavera 2022. A teatro ha lavorato, fra gli altri, con Giorgio Barberio Corsetti, Giancarlo Cobelli, Filippo Timi, Valerio Binasco, Lucia Calamaro, Filippo Dini. È stata la madrina del Torino film Festival nel 2018.

Informazioni e contatti

Biglietti disponibili presso il Cinema Teatro Astra lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 20 oppure sul sito www.cinemateatroastra.it

Intero: 20 euro; ridotto: 18 euro

Per informazioni: 392 75 69 300 / 045 9250825 info@cinemateatroastra.it