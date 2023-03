Slow camp - Camp estivi per bambini e ragazzi avventurosi

Perché scegliere uno SLOW CAMP? Le nostre esperienze ci dicono che i bambini e i ragazzi trascorrono poco tempo nella natura e sono troppo dipendenti dalla tecnologia, sono sempre impegnati nel fare ma poco nell’osservare e rimangono distanti da un ambiente naturale. Con gli Slow Camp vogliamo offrire loro occasioni di mettersi alla prova, di vivere avventure, di essere se stessi senza intermediazioni e sovrastrutture, di fare fatica, creare con le mani, avere ritmi umani e non frenetici, scoprire quanto il nostro ambiente ha da offrire, e quanto le relazioni possano beneficiare dall’essere vissute all’aperto.

Imparare ad apprezzare la lentezza

Il ritmo lento è uno dei valori Here I Am e quindi anche i nostri Camp per bambini saranno "lenti", pensati così proprio per aiutare i piccoli avventurosi protagonisti a scoprire un nuovo ritmo, a tirare il freno a mano, per godersi le ore del giorno, e della notte, per quello che sono: splendide occasioni di avventura, di relazione e di crescita.



QUALI ATTIVITÀ PROPONIAMO AGLI SLOW CAMP? Natura, saper fare, territorio, relazione Tutte le attività sono svolte sotto la supervisione delle nostre Guide Ambientali Escursionistiche e del nostro esperto in Soft Survival al fine di garantire sicurezza e professionalità.

ESPERIENZE SLOW CAMP 2023:



NATURA E SOFT SURVIVAL

25-30 GIUGNO 2023

Età 7-11 anni: 5 giorni residenziali presso il Campo sul Monte Baldo

Età 11-13 anni: 3 giorni residenziali presso il Campo sul Monte Baldo e 2 giorni itineranti presso le Malghe nei dintorni

Cosa faremo?

Saremo immersi nella natura e impareremo a viverla!

Scoperta del territorio con le guide Here I Am; tecniche di Soft Survival; imparare a fare con le mani usando le tecniche dei "vecchi" del territorio; osservazione delle stelle; attività per imparare a pensare in modo circolare.



INGLESE IN NATURA

2-7 LUGLIO 2023

Età 7-11 anni: 5 giorni residenziali presso il Campo sul Monte Baldo

Età 11-13 anni: 3 giorni residenziali presso il Campo sul Monte Baldo e 2 giorni itineranti presso le Malghe nei dintorni

Cosa faremo?

Vivremo la settimana Slow Camp...in inglese! L'approccio alla lingua inglese non sarà improntato sulla didattica frontale ma avverrà tramite l'interazione tra i partecipanti e lo staff della scuola di inglese sempre presente. Si prediligerà l’aspetto conversativo e l'inglese servirà per conoscere natura e compagni.

AVVENTURA ITINERANTE

9-14 LUGLIO 2023

Età 13 -16 anni: 5 giorni itineranti presso le malghe e i rifugi della Lessinia

Cosa faremo? Cammineremo e scopriremo il territorio accompagnati dalle guide Here I Am più esperte in campi mobili. Sarà un'avventura decisamente unica, ricca di fatiche e soddisfazioni per gli impegni della "sopravvivenza" e della strada da percorrere. Perché provare un campo itinerante? Per farcela con gli altri e grazie agli altri; per sperimentarsi nel fare da soli; per lasciare la tecnologia e abbracciare la natura e le relazioni.

LOCATION E SERVIZI - Slow Camp 2023 verrà ospitata da una struttura molto particolare dotata di tende da campo adatte al soggiorno di lungo periodo e case di appoggio per pasti ed eventuali attività al chiuso. La location si trova ad Albarè di Ferrara di Monte Baldo, presso il Campeggio della Parrocchia di San Pietro in Cariano, in provincia di Verona, ed è raggiungibile con i mezzi pur mantenendo una posizione tranquilla e isolata da disturbi e traffico. Le attività itineranti saranno svolte tra Malghe e Rifugi.

PENSIONE COMPLETA - La quota di partecipazione agli Slow Camp comprende tutti i pasti e i pranzi/cene al sacco. La colazione sarà organizzata internamente dallo Staff del Camp con l'aiuto dei partecipanti, i pranzi e le cene saranno a km 0 poiché composti da tutti prodotti locali forniti da agricoltori e allevatori del territorio. Durante gli hiking il pranzo sarà al sacco e sempre composto da prodotti a km 0. L'obiettivo è la veicolazione dei valori Slow Camp in ogni momento: territorio, natura, lentezza, sostenibilità.

SPAZI ESTERNI E DINTORNI - Il Campeggio è inserito in una piccola valle adatta al gioco dei bambini e alle attività dei ragazzi, ma comunque sfidante e avventurosa; il bosco circostante offre ombra naturale per le giornate più calde. Ci sono molti sentieri che permettono di esplorare la zona, chiamata il Giardino d'Europa per la biodiversità della flora. Il territorio circostante il Campo è privato e usufruibile solo dagli ospiti. Le attività verranno svolte nei dintorni della casa e nei percorsi più interessanti circostanti.

APPROCCIO INGLESE E NATURA - Le attività didattiche e i laboratori Slow Camp saranno realizzate in modo congiunto da insegnanti certificati per l'insegnamento della lingua inglese e dalle guide Here I Am anglofone. Il team manterrà sempre un approccio ludico e in linea con i valori Slow Camp trasmettendo contemporaneamente passione per la lingua inglese e nuovi vocaboli di uso quotidiano. L'obiettivo è la massima partecipazione di tutti i bambini/ragazzi.