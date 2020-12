Unico concerto in Italia per gli Slipknot al Castello Scaligero di Villafranca di Verona

Dopo aver scalato le classifiche internazionali con il loro sesto album "We Are Not Your Kind", registrato dopo 5 anni di silenzio in studio, la band statunitense Slipknot tornerà in Italia. La data da segnarsi in agenda è quella del 27 luglio 2021, il luogo da fissare è il fantastico Castello Scaligero a Villafranca di Verona.

La forza e la visione della band hanno spinto "We Are Not Your Kind" in vetta alla classifica Billboard Top 200 lo scorso agosto. Essendo da sempre una band d’impatto internazionale, l'album ha debuttato al #1 anche in Gran Bretagna, Australia, Canada, Giappone, Russia, Messico, Portogallo, Irlanda, Belgio, Finlandia, Spagna e nella Top 3 in Germania, Francia, Norvegia, Italia, Austria, Svizzera, Paesi Bassi e Nuova Zelanda.

Quest’anno, lo Knotfest, festival annuale ideato dagli Slipknot, ha superato ogni limite: nella sua declinazione virtuale, è diventato il più grande festival hard rock e metal mondiale, collegando più di quattro continenti. Con oltre 550.000 partecipanti, mescolando l'heavy rock con l'hip hop, la musica mondiale, l'arte visiva, le installazioni esperienziali e molto altro ancora.

Informazioni e contatti

Il concerto è inserito nella rassegna Villafranca Festival organizzata da Eventi Verona srl in collaborazione con l'amministrazione comunale di Villafranca di Verona.

Acquista qui il biglietto.

Web: https://www.facebook.com/slipknot/

- https://slipknot1.com/events