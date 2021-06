DOMENICA 6 GIUGNO 2021 - SISKA Unplugged Live al Laghetto Rosa di Cerea: «Siamo orgogliosi di annunciare un nuovo live, questa volta siamo a Cerea (VR) al mitico Laghetto Rosa. Vi aspettiamo come sempre numerosi per ripercorrere assieme TUTTA LA STORIA DEL ROCK attraverso i brani più famosi, canzoni delle leggende e delle rockstar con le quali abbiamo condiviso il palco in tour, tra cui citandone solo alcune Whitesnake, Skid Row, Iron Maiden e tantissimi altri! Saranno presentati anche i nostri brani, gli inediti del nostro album "Romantic Dark & Violent" uscito in vinili, cds in tutto il mondo e su tutte le piattaforme digitali».

Informazioni e contatti

INDIRIZZO CONCERTO: DOMENICA 6 GIUGNO - SISKA Unplugged Live al Laghetto Rosa di Cerea (VR), Via Campi di Suꞌ, 1 alle ore 16 Entrata gratuita.

Web: https://www.siskaofficial.com/

