"La Sirenetta" in scena al teatro di Fucina Culturale Machiavelli

Dopo il successo del debutto nel 2020, domenica 10 aprile alle 16.30 sul palco di via Madonna del Terraglio torna in scena "La Sirenetta", una coproduzione di Fucina Culturale Machiavelli e Caesura Teatro, in versione rinnovata.

Lighea è una giovane sirena che vive nelle profondità del mare, l’ultima di sette sorelle. Al compimento del quindicesimo compleanno, ogni sirena può salire in superficie per vedere com’è il mondo di lassù e Lighea non fa che contare i giorni che mancano al momento in cui potrà ammirare la terraferma. Una volta giunto il suo compleanno e approdata sul continente, Lighea si innamora perdutamente del mondo degli umani, tanto da voler barattare la sua coda per un paio di gambe.

Questo sacrificio però le costerà molto caro, perché le farà perdere sé stessa. Come farà Lighea a salvarsi? Il cambiamento è necessario, ma qual è il prezzo da pagare per poter cambiare e diventare grandi? Lo spettacolo, ispirato alla famosa fiaba di Hans Christian Andersen, con testo di Sabrina Carletti è arrichito da musiche originali scritte appositamente dal compositore iraniano Moein Faith, vincitore della call lanciata a ottobre 2019.

Informazioni e contatti

Spettacolo consigliato dai 4 anni in su.

Biglietti

Biglietto Intero 8 euro

Biglietto Ridotto (dai 3 ai 12) 5 euro

sotto i 3 anni gratuito

Acquistabili alla biglietteria del teatro a partire da un’ora prima dello spettacolo oppure online dal link: https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/prodotto/sirenetta/.