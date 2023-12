"Sirene, fra collage e poesia", esposizione di pittura al Circolo della rosa

Dal 16 al 23 dicembre, il Circolo della Rosa, in via Santa Felicita 13 a Verona, ospiterà la mostra personale “Sirene, fra collage e poesia” di Rossana Ferreri. Donna, artista, sognatrice, visionaria e viaggiatrice sono solo alcuni dei termini per descrivere l’artista, che nasce come sociologa per dare poi spazio alla vocazione che l’ha resa artista eclettica e antropologa culturale. L’esperienza di vita ventennale in Messico ha lasciato tracce profonde nelle sue forme espressive ed è stata fondamentale nel suo percorso di apertura spirituale e di arricchimento creativo. Le sue opere sono contraddistinte dalla ricerca costante di sperimentazione di nuovi materiali e dalla creazione di pitture che tessono emozioni.

“Sirene” è un progetto di collage e poesia che sublima la complessità dell’essere femminile. In queste creazioni, la ricerca verte a trascendere la nudità del dualismo: attraverso il gioco fra parole e immagini si viene trasportati in un insieme di concetti antitetici che dialogano fra loro per ricreare l’unità. I materiali utilizzati sono molteplici e di diversa provenienza, includendo riviste d’ epoca, spartiti musicali, imballaggi di cibi semplici e di ampio consumo e pezzi di indumenti. L’atto quasi sacrilego e opinabile di distruggere libri antichi diviene salvifico e catartico nella misura in cui creano nuove forme.

L’iniziativa è promossa e ospitata da “Il Circolo della Rosa”, luogo di incontro per iniziative, produzione e circolazione di saperi di donne, nonché di espressione culturale e centro di diffusione della creatività e del pensiero femminile”.

L’inaugurazione della mostra avverrà sabato 16 dicembre alle ore 19 e poi sarà visitabile gratuitamente fino al 23 dicembre previa prenotazione scrivendo all’indirizzo e-mail info@vitanovaro@yahoo.it.