"Sicuri in montagna - Sicuri sul sentiero"

Nell'ambito della giornata nazionale sulla sensibilizzazione ad un comportamento in Montagna sicuro e consapevole, in collaborazione col Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e col supporto economico di quanto raccolto nella giornata di raccolta fondi "Gelathlon 2023" realizzata con l'aiuto e l'amicizia di Zeno Gelato e Cioccolato, domenica 16 giugno, dalle 10 alle 13, daremo vita ad una serie di iniziative volte a massimizzare la nostra consapevolezza dell'andare in montagna! Venire a pranzo alla #capannadivetta, questa domenica, avrà un doppio valore!