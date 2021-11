"Sic Transit Gloria Mundi" in scena al Teatro Camploy di Verona

A cinque anni dal debutto proprio al Teatro Camploy, torna in scena a Verona il pluripremiato spettacolo firmato da Alberto Rizzi. SIC TRANSIT GLORIA MUNDI è il monologo di maggiore successo del centro di produzione Ippogrifo Produzioni, firmato appunto per testo e regia da Rizzi. Oltre cento repliche in tutta Italia tra festival di settore e grandi palchi, tra teatri off e rassegne diffuse che fanno contare decine di migliaia di spettatori.

In scena Chiara Mascalzoni a raccontare l'immaginaria e possibile, per quanto improbabile, elezione di una donna al soglio di Pietro. Lo spettacolo è un'occasione per proporre una riflessione sull'esclusione delle donne dai ruoli di comando nella società occidentale.

Incensato dalla critica e amatissimo dal pubblico, lo spettacolo ha ripreso la distribuzione dopo due stagioni interrotte dalle restrizioni per il contenimento del COVID19. Tra le diverse le repliche nei cartelloni di teatri e festival nel Nord Italia per questo autunno 2021, quella di Verona è una data inserita nel percorso PSV (Professione Spettacolo Verona) de L’Altro Teatro, rassegna di teatro contemporaneo del Comune di Verona.

Informazioni e contatti

Consigliata la prenotazione tramite Ippogrifo Produzioni

via mail biglietteriaippogrifo@gmail.com

Via whatsapp 349 6625771