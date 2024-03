Eataly Art House: "La sibilla contemporanea"

Un modo alternativo di raccontare gli Archetipi Femminili nel mondo dei tarocchi attraverso l'arte, il simbolismo e il mito. Sabato 18 maggio, alle ore 19.00, EARTH Foundation ospiterà Lorena Burgio, Astro Counselor e esperta di Tarologia evolutiva e Astrologia, da anni conduce corsi di tarocchi e tiene conferenze in varie città italiane, con una passione speciale per il simbolismo e la ricerca dell' autentico Sè. Oltre alla sua attività professionale, Lorena è una viaggiatrice istantanea che non esplora solo luoghi fisici, ma anche dimensioni sottili e nascoste, grazie alla sua sensibilità straordinaria.

Durante l'incontro, Lorena presenterà una narrazione alternativa sugli Archetipi Femminili nel mondo dei tarocchi, esplorando l'arte, il simbolismo e il mito. Inoltre, per l'occasione, presenterà il suo ultimo libro "IL GIARDINO DEI TAROCCHI: conoscere e leggere i Tarocchi", offrendo una prospettiva unica e approfondita sull'argomento, arricchita dalla sua vasta esperienza e conoscenza nel campo.

Evento gratuito, prenotazione obbligatoria.

L'evento si svolgerà nel centro congressi di Eataly Art House, Via Santa Teresa 12.