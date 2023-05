Show di danza contemporanea in agriturismo, con degustazione

Una performance di danza contemporanea unita alle arti della musica, della fotografia e dell’improvvisazione a conclusione di ognuna delle due giornate di workshop condotte dall’associazione No Profit Esplorazioni Contemporanee, un modello unico specializzato nella formazione artistica multidisciplinare, promotore della prima scuola itinerante di fotografia di danza e che nel week end del 6-7 maggio per la prima volta arriverà a Verona dopo le scorse edizioni tra Lombardia e Piemonte.

Gli show, al termine delle due giornate di lavori, accoglieranno il pubblico con un suggestivo momento di sintesi dell’esperienza globale vissuta nella giornata da fotografi e danzatrici, al centro dell’iniziativa, e ha come risultato estetico un’esibizione dettata dalla sensibilità del vissuto delle danzatrici e alla capacità dei fotografi nel catturare i momenti cruciali delle esibizioni.

Il pubblico diventa parte integrante della performance, un attore non protagonista che entra in connessione emotiva con il movimento danzato e la storia raccontata, e via via acquisisce un ruolo sempre più determinante, fino ad assumere le vesti di fattore scatenante di reazioni nuove e inaspettate. Improvvisazione quindi un momento unico tradotto e catturato dalla macchina fotografica che si muove nello spazio anch’essa danzando, divenendo altresì elemento performativo tra gli altri, un punto di vista e focus a cui tendere o da cui allontanarsi. Tutta la performance è condotta dalla voce della coreografa che guida e stimola i diversi elementi all’incontro lasciando margine all’intrinseca libertà espressiva allo scopo di creare molteplici esiti artistici.

Informazioni e contatti: https://www. esplorazionicontemporanee.com/ evento/ec-verona/.

Credit onstagestudio.photo / Foto Ufficio Stampa Esplorazioni Contemporanee, Fabio Miceli