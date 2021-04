Spettacoli teatrali e molto altro per la "Shakespeare Week" a Verona

La Shakespeare Week è un festival di cultura teatrale che da sei anni incontra la gente grazie a Shakespeare, nelle strade, nei negozi, nelle piazze, in teatro. A Verona, città dell'amore, città shakespeariana per eccellenza: «Quest'anno vogliamo renderlo accessibile a tutti, anche a te che sei distante e non puoi venirci a trovare. Interagendo con te in ogni evento, facendoti entrare in Casa Shakespeare. Tu con noi!».

Dal 21 al 25 aprile, ogni giorno alla stessa ora, mattino ore 10, sera ore 21, «ci incontreremo: tu, noi e la "... bella Verona, dove la nostra scena s'apre", la città di Shakespeare, del Teatro e dell'Amore. E con il tuo aiuto la tecnologia utilizzata in questo periodo di emergenza, diventa strumento per portarti con noi, presente, accolto, ascoltato, ricambiato. E con te tutti gli amanti di Shakespeare e della Cultura Comune Europea».

Il programma

Mercoledì 21 ore 10: “Romeo, Romeo, scusa se sono stata io Romeo”

La Shakespeare Week degli studenti.

Evento riservato alle scuole di restituzione pubblica PCTO Fracastoro – in collaborazione con Rete Scuola e Territorio: Educare insieme con sostegno dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Verona. Eventi gratuiti.

La Shakespeare Week degli studenti. Evento riservato alle scuole di restituzione pubblica PCTO Fracastoro – in collaborazione con Rete Scuola e Territorio: Educare insieme con sostegno dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Verona. Eventi gratuiti. Giovedì 22 ore 10: Othello, the Moor of Venice

La Shakespeare Week degli studenti.

Spettacolo riservato alle scuole in collaborazione con Rete Scuola e Territorio: Educare insieme con sostegno dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Verona. Evento gratuito.

La Shakespeare Week degli studenti. Spettacolo riservato alle scuole in collaborazione con Rete Scuola e Territorio: Educare insieme con sostegno dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Verona. Evento gratuito. Giovedì 22 ore 21: I tre gentiluomini di Verona di Matteo Cristani

La Compagnia dei Giovani di Casa Shakespeare.

Spettacolo ripreso in diretta per la regia di Sabrina Modenini.

La Compagnia dei Giovani di Casa Shakespeare. Spettacolo ripreso in diretta per la regia di Sabrina Modenini. Venerdì 23 ore 21: Othello, the Moor of Venice

Spettacolo di STREAMING DRAMA ® in inglese con accompagnamento italiano.

Spettacolo di STREAMING DRAMA ® in inglese con accompagnamento italiano. Sabato 24 ore 21 Shakespeare Walk

Passeggiata con le 37 opere di Shakespeare.

Passeggiata con le 37 opere di Shakespeare. Domenica 25 ore 21: Romeo & Juliet Experience

Visita guidata teatralizzata nel quartiere Filippini.

Informazioni e contatti

Web: https://shakespeareweek.it/