Aprile 2024: il S.I.M. riapre per la Shakespeare Week a Verona

Grande notizia per i giovani appassionati di Shakespeare! In occasione della straordinaria celebrazione della Shakespeare Week 2024, il S.I.M. (Shakespeare Interactive Museum) apre le sue porte gratuitamente per i ragazzi dai 10 ai 17 anni. Approfitta delle vacanze di Pasqua per un’esperienza indimenticabile. Vieni a scoprire la tua anima shakespeariana attraverso un’esperienza digitale coinvolgente e interattiva. Partecipa a un viaggio unico nel mondo incantato di Shakespeare, immergendoti nelle sue opere e nella sua eredità straordinaria.

«Siamo entusiasti di farti vivere un’esperienza indimenticabile, unendo passato e presente con attività coinvolgenti, approfondimenti culturali e spettacoli virtuali. Durante la Shakespeare Week 2024, unisciti a noi al S.I.M. e tuffati in un mondo di cultura, divertimento e scoperte shakespeariane. Ti aspettiamo per condividere insieme la passione per il teatro e la letteratura!».

L’ingresso gratuito per i giovani è la nostra offerta speciale per avvicinare nuove generazioni al magico universo di Shakespeare. Prenotazione obbligatoria online, max 10 partecipanti a turno. Si chiede un documento d’identità all’accesso. Non verranno emessi altri biglietti/accessi (es. genitori che accompagnano). Spazio ed entrata accessibile. Disponibilità limitata.