Shakespeare walk a Verona

La Shakespeare walk è un vero e proprio teatro/museo diffuso, itinerante e condiviso. Una passeggiata con 37 stazioni che racconta tutte le opere del Bardo, citandole una ad una. Coinvolgendo la città in un ruolo attivo: i negozi diventano tappe teatralizzate del percorso. Una vetrofania, con un verso in italiano e inglese, sulla vetrina dei negozi aderenti, identifica una ad una tutte le 37 opere scritte dal Bardo.

Il percorso teatral-museale, viene evidenziato da locandine con una mappa riassuntiva dei luoghi della Shakespeare Walk. I negozi del centro storico diventano così dei veri e propri punti d’esposizione; dei nuovi luoghi di cultura per appassionati, curiosi e turisti. Gli attori ti guideranno e interpreteranno le 37 opere declamando una frase in italiano e in inglese Shakespeariano. Ideata nel 2016 dal direttore artistico della Shakespeare Week, Solimano Pontarollo, per rendere omaggio al Bardo nel 400° dalla nascita, sviluppata da Beatrice Zuin autrice e fondatrice di Casa Shakespeare, la Shakespeare Walk torna per ribadire il ruolo protagonista di Verona città Shakespeariana.

L’iniziativa rientra nella nuova edizione della SHAKESPEARE WEEK italiana, che a Verona ricorda nascita e morte del Bardo (23 aprile 1564, 23 aprile 1616),con eventi ed iniziative in vari luoghi della città e presso il Teatro Satiro Off.

Mail: info@casashakespeare.it