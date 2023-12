Shakespeare Interactive Museum: apertura straordinaria

Vieni a vivere l’incanto delle festività al nostro museo interattivo! Apertura straordinaria del Shakespeare Interactive Museum il 29 e 30 dicembre 2023, dalle 14 alle 17. Un’esperienza indimenticabile ti aspetta! Il primo museo interattivo shakespeariano italiano ti aspetta a Verona, all’interno della sede di Casa Shakespeare. Vivrai un’esperienza unica in più atti: un viaggio fatto di storia della città, tecnologia, teatro e virtuale attraverso i personaggi più famosi del teatro di William Shakespeare.

È stata progettata un’esperienza immersiva basata su algoritmi di computer vision che rilevano le forme del corpo del visitatore per creare un sistema generativo di particelle che batte nel cuore del museo: lo schermo in 3D. Nei momenti che vivrai all’interno dello Shakespeare Interactive Museum ogni singolo gesto o fotogramma è stato pensato per renderti parte di una storia tanto antica quanto unica. Lasciati incantare dalla scenografia in rendering dei luoghi più popolari e storici della città di Verona.

La Generative Experience è un percorso libero nello spazio immersivo: scopri la tua anima shakespeariana, interagisci con le anime di Giulietta e Romeo e vivi attraverso la realtà aumentata del 360° in virtuale la scena finale della storia con 6 visori, difatti i turni sono limitati a un numero ristretto di visitatori.

Romeo&Giulietta sono interpretati da attori professionisti della compagnia di Casa Shakespeare (in lingua italiana). Per maggiori informazioni e richieste personalizzate scrivere a info@casashakespeare.it.

Link biglietteria online - PROMO NATALE - : https://www.vivaticket.com