Shakespeare interactive museum presenta "Giulietta e Romeo in realtà virtuale"

Scopri il nostro Shakespeare Interactive Museum nell'estate 2024: il museo teatrale interattivo e immersivo è un sorprendente viaggio multimediale 4.0 e virtuale nel cuore e negli angoli di Verona. Il cuore del museo in particelle di computer vision ti condurrà in un percorso alla scoperta della tua essenza shakespeariana, in un continuo dialogo tra teatro e innovazione tecnologica. La grande novità è rappresentata dalla possibilità di assistere alla scena finale di “Giulietta e Romeo” in realtà virtuale, tra le suggestive strade della città di Verona.

Immersività, interazione e virtual reality in 3 postazioni. La Generative Experience offre un percorso libero in questo spazio immersivo, invitandoti a scoprire la tua personale connessione con l’universo shakespeariano. Interagisci con le anime di Giulietta e Romeo, interpretati da talentuosi attori della compagnia di Casa Shakespeare, immergendoti in una rappresentazione coinvolgente e autentica (in lingua italiana). E per vivere appieno l’emozione, concediti la scena finale in realtà aumentata a 360° con visori dedicati. Gli attori sono di Casa Shakespeare - Compagnia di produzione teatrale internazionale nel settore dell’innovazione teatrale e il punto di riferimento per il teatro shakespeariano a Verona. Il privilegio è l'accoglienza coordinata dal museo e dalle risorse del PCTO di Verona. Una proposta per i studenti di scuola - lavoro.



BIGLIETTERIA ONLINE: https://www.vivaticket.com/it/ticket/shakespeare-interactive-museum-sim/238038

INFO BAMBINI - Under 6: omaggio (prenotazione obbligatoria)

NOTE: