Shakespeare in Love a Verona l'11 e il 12 febbraio 2023. Il primo museo interattivo shakespeariano italiano a Verona, all’interno di Casa Shakespeare. Vivi nel SIM un’esperienza unica in quattro atti: un viaggio fatto di storia della città, tecnologia, teatro e virtuale attraverso i personaggi più famosi del teatro di William Shakespeare. È stata progettata un’esperienza immersiva basata su algoritmi di computer vision che rilevano le forme del corpo del visitatore per creare un sistema generativo di particelle su uno schermo 9x3m.

Il SIM è il primo Museo interattivo dedicato a William Shakespeare che offre ai visitatori un percorso per conoscere uno degli autori più importanti della cultura europea, vivendo un’esperienza unica, immersiva e interattiva. Un percorso a tappe con la libertà di sperimentare e giocare con la propria curiosità. La varietà di attrazione lo rende ideale anche ai più piccoli. Arte, poesia, teatro e tecnologia in un solo percorso! Un’esperienza ad alto tasso di creatività e tecnologia, dove i visitatori vivranno in prima persona l’emozione di interagire, grazie alle tecnologie, con i personaggi della tragedia di “Romeo e Giulietta”.

Narrazione generativa – I personaggi della tragedia shakespeariana sono rappresentati da sistemi di particelle ondulate create da un algoritmo generativo. I sette personaggi scelti sono Romeo, Giulietta, papà Capuleti, Mercuzio, Tebaldo, Benvolio e la balia. 3D Motion Design – Include una modellazione parametrica dei luoghi storici di Verona. Interazione uomo-computer Gli utenti interagiscono con la proiezione muovendo il corpo, creando un ambiente visivo generativo. Virtual Reality L’uso di visori 3D permette di conoscere le scene salienti della tragedia immergendosi in una realtà parallela. Tech rider – Il teatro/museo ospita: 2 Monitor LED, 6 visori virtuali e schermo multi-interattivo. All’entrata i visitatori sono accolti dal balcone di Giulietta per immergersi nel contesto storico e ritrassi come ricordo dell’esperienza a Verona.

Una sala è dedicata all’interazione audio e visiva con ROMEO& JULIET SOULS dialogando in versi e movimenti. La grande sala ospita lo schermo interattivo, il cuore pulsante del S.I.M. dove le anime si presentano e giocano con le nostre vibrazioni. I visitatori incontrano la loro anima shakespeariana che si palesa con il suo vero nome. Nello spazio espositivo è possibile scoprire i costumi elisabettiani indossati dagli attori della compagnia di Casa Shakespeare nelle produzioni teatrali. La descrizione audio viene attivata dai sensori di movimento. Il percorso è un passaggio artistico dalla street art al virtuale. I Visori virtuali di ultima generazione danno l’opportunità di vivere la scena finale della storia più popolare al mondo a 360°. La registrazione è una vera performance in strada nei luoghi simbolo di Verona. Il museo diventa teatro quando i visitatori assistono alla performance live di Giulietta che racconta la sua tragica storia. In sottofondo, una scenografia digitale che scoprirà, sotto una nuova luce in rendering, i luoghi simbolo dell’opera shakespeariana a Verona.

Informazioni e contatti

Casa Shakespeare gode per la realizzazione delle proprie attività artistiche 2022-2023 del patrocinio

del Comune di Verona, della Provincia di Verona e della Regione Veneto. In collaborazione con Verona InLove.