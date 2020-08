"Shakespeare e l'amore" in scena all'Arsenale di Verona

l 6, 7, 8 e 9 agosto 2020 alle ore 21.15 va in scena lo spettacolo "Shakespeare e l'amore" presso la Corte Ovest dell'ex Arsenale militare.

Compagnia: Teatro Armathan

Autore: Marco Cantieri

Regia: Marco Cantieri

Lo spettacolo nasce dal desiderio di conoscere, quasi attraverso una sua biografia dei sentimenti, il più grande drammaturgo di tutti i tempi. L’amore assunse nella vita di Shakespeare toni fortemente passionali e drammaticamente cupi tanto che le sue opere divennero lo specchio fedele di un’esistenza dominata dall’amore.

Con tanta umiltà e col forte desiderio di conoscere profondamente la sua umanità, abbiamo voluto rendergli omaggio presentando un appassionato quadro dove, con i colori accesi dei sentimenti, il pubblico potrà gustare l’intensità di un vissuto d’amore dalle molteplici sfaccettature, in grado di emozionare profondamente l’animo dello spettatore. E seguendo il misterioso percorso del cuore, si verrà condotti in un viaggio dove musica teatro e poesia s’incontreranno per raccontare le storie di Amleto, Otello, Desdemona e molti altri personaggi a cui il poeta ha affidato il racconto della sua vita amorosa. Uno spettacolo di cuore per chi ancora crede nel valore profondo dei sentimenti, con l’invito a sentire, percepire l’attualità e l’immortalità di temi che non finiranno mai di farci palpitare.

Informazioni e contatti

Web: https://portale.comune.verona.it