"Shake Market" a Verona: Romeo e Giulietta sbarcano al Mercato Coperto ai Filippini

Al Marcato Coperto dei Filippini è in arrivo una 'scossa' culturale. Domenica 10 ottobre infatti, tra i banchi dei produttori locali presenti negli spazi dell'ex Macello, ci si potrà imbattere tra Romeo e Giulietta, alle prese con le note vicissitudine della loro storia d'amore. Si chiama "Shake Market" l'originale iniziativa che vede insieme la prima Circoscrizione e Casa Shakespeare, la compagnia teatrale veronese con sede proprio ai Filippini, per avvicinare gli utenti del mercato alla cultura e viceversa. L'obiettivo è vivacizzare il quartiere creando un indotto non solo economico che, attraverso la partecipazioni di realtà e associazioni del territorio, possa valorizzarne le diverse peculiarità, attirando veronesi e turisti.

Da qui l'idea di portare il teatro fuori dal palcoscenico, con gli attori di Casa Shakespeare che andranno ad incontrare la gente mentre faranno la spesa e li intratterranno recitando in una modalità adatta alle famiglie e ai bambini. Per rendere più suggestiva e realistica la rappresentazione sarà allestito un balcone temporaneo che richiama il più noto presente alla Casa di Giulietta.

Le brevi rappresentazioni saranno effettuate domenica 10 ottobre dalle 10 alle 12 e replicate nella mattina di sabato 16.

L'iniziativa, che sarà realizzata nel rispetto delle misure anti Covid, è stata presentata oggi in municipio dal presidente della prima Circoscrizione Giuliano Occhipinti. Presenti Solimano Pontarollo di Casa Shakespeare e la presidente del Consorzio Veronatura che gestisce i mercati di Campagna Amica Verona Franca Castellani con Chiara Ghiozzo.

«Un'iniziativa originale che ha un duplice obiettivo- ha spiegato Occhipinti-. Anzitutto continuare a valorizzare il Mercato Coperto dei Filippini e con esso la promozione dei prodotti del nostro territorio. Ma anche avvicinare e far conoscere a veronesi e turisti realtà culturali come Casa Shakespeare, la cui attività contribuisce ad arricchire l'offerta culturale cittadina e, nello specifico, quella della prima Circoscrizione».

