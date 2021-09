Arianna Porcelli Safonov e Vittorio Sgarbi al Teatro Romano per il Festival della Bellezza

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Doppio incontro al “Festival della Bellezza” martedì 14 settembre al Teatro Romano: alle 18.30 Arianna Porcelli Safonov presenta il monologo teatrale Curarsi con la narcolessia, un’originale e arguta riflessione sulla presunta narcolessia di Dante e sugli infiniti aspetti della narcolessia stessa come ancora di salvataggio, oggi, per il genere umano.

Alle 21.30 Vittorio Sgarbi racconta Dante attraverso la poetica di versi e immagini che hanno creato i linguaggi della modernità: Dante poesia e arte.

Arianna Porcelli Safonov

Curarsi con la narcolessia

(monologo teatrale)

La terra lagrimosa diede vento

che balenò una luce vermiglia

la qual mi vinse ciascun sentimento;

e caddi come l’uom cui sonno piglia.

(Inferno – Canto III)

L’insonnia della stupidità genera mostri.

Alla fiera delle vanità, l’arguzia non fa sconti.

La parola spaesa il luogo comune, assedia la cittadella della nuova banalità.

Svela la circonvenzione del convenzionale.

Dal sonno profondo ci si sveglia dal ridere.

Vittorio Sgarbi

Dante, poesia e arte

Qual di pennel fu maestro o di stile

che ritraesse l’ombre e ’ tratti ch’ivi

mirar farieno uno ingegno sottile?

(Purgatorio – Canto XII)

Labirintica sinestesia.

L’arte dipinge in versi, la poesia rima in immagini musicali.

Inventiva epoca di linguaggi nuovi, sillabiche sfumature di colore, inaudite rappresentazioni dell’essere in divenire.

Nella cernita di dannati e beati, l’empio ch’espia rifulge nella pia ispirazione.

Tutto si crea e nulla si distrugge; tiene lo campo il grido di nuovi canoni espressivi.

L’ottava edizione del Festival della Bellezza, dedicata a “Dante e l’espressione poetica”, si configura tra le più prestigiose e originali proposte per ricordare il Sommo Poeta a 700 anni dalla morte, con 30 eventi, da luglio a dicembre, connessi tra loro in luoghi danteschi, città d’arte e siti Unesco introdotti e ispirati da un verso dantesco.

Programma completo e informazioni su www.festivalbellezza.it

Gallery

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...