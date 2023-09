Tutti gli appuntamenti in programma per la "Settimana verde" a Villa Buri

Villa Buri diventa hub sostenibile. Per un’intera settimana l’oasi naturale a pochi passi dal centro ospita eventi, talk, laboratori e spettacoli per approfondire i temi dell’ambiente in modo divertente e alternativo. Come ad esempio scambiandosi abiti usati, mettendo a dimora una pianta scoprendo le tante vite che possono avere i materiali di scarto una volta riciclati. Non solo attività manuali e laboratori, ci sarà infatti spazio anche per gli approfondimenti e le riflessioni grazie a incontri con esperti, mostre, proiezione di film, reading nel bosco.

La Settimana Verde a Villa Buri festeggia inoltre i vent’anni dell’omonima associazione, ripercorrendo i traguardi raggiunti fino ad ora e quelli per cui si continua a lavorare. Il ricco programma di eventi è consultabile sul sito del Comune e su www.villaburi.it.

Tra gli appuntamenti, gli organizzatori segnalano l’incontro con il climatologo Marco Giusti, lunedì 25 settembre; la proiezione del film ‘La Lettera’ martedì 27 e lo spettacolo di musica, parole e danza con Marco Zanchi. In programma inoltre: giochi e laboratori per i più piccoli, passeggiate ascoltando i racconti del suo bosco e della sua natura, visite guidate all’interno della Villa, mostre e installazioni artistiche, messa a dimora di nuovi alberi, stand di varie realtà nel parco, attraversamento dell’Adige in gommone per una visita allo storico Lazzaretto. Non mancheranno momenti di convivialità, spettacoli e musica.

Il programma

Lunedì 25 settembre

Ore 20.30: Apertura “Settimana Verde” e “Ventennale dell’Associazione Villa Buri” – Saluti del Presidente Silvano Brait

Inaugurazione mostra “Fair Trade for Future” – a cura della Società Cooperativa Le Rondini

– a cura della Società Cooperativa Le Rondini Ore 21: Conferenza “Diritti verso il burrone: cambiamo rotta prima che sia troppo tardi! Emergenza climatica e transizione ecologica”, con Marco Giusti

Martedì 26 settembre

Ore 10: La Filiera del pane , a cura della Società Agricola La Folaga Rossa. Semina del grano, con la partecipazione dei bambini della scuola La Corte dei Bambini di Villa Buri, aperta alla cittadinanza

Mercoledì 27 settembre

Ore 09: Laboratori per classi delle scuole primarie “Suono riciclando”

Messa a dimora di alberi nel parco di Villa Buri con la scuola superiore Cangrande

Pomeriggio: Laboratorio di poesie giapponesi (HAIKU) per classi delle scuole primarie

Giovedì 28 settembre

Ore 09: Laboratori didattici per classi delle scuole primarie, a cura della Società Cooperativa Le Rondini

Ore 20.30: “Pensieri di un bosco” – spettacolo di musica, parole e danza con Marco Zanchi

Venerdì 29 settembre

Sabato 30 settembre

Ore 10: Visita al parco di Villa Buri e al parco dell’Adige, con Giovanni Bombieri (Circoscrizione 7); attraversata del fiume Adige in gommone e visita al Lazzaretto di Verona, a cura dell’Associazione Amici del Lazzaretto. Iscrizioni QUI

Ore 15: Piantumazione di alberi nel parco di Villa Buri, caccia al tesoro per bambini, a conclusione Santa Messa, a cura della Comunità di San Rocco di Castiglione

Ore 19: Inaugurazione mostra del Ventennale

Ore19: Apericena, a cura della Cooperativa Sociale Panta Rei

Ore 20.30: Buon compleanno, Villa Buri! Momento di festa per celebrare il traguardo dei vent’anni dell’Associazione

Ore 21: Danze popolari con Associazione Tamzarà

Domenica 1 ottobre