La Settimana Internazionale della Critica torna al Cinema Pindemonte di Verona

Secondo appuntamento, lunedì 10 ottobre al Cinema Pindemonte di Verona con i film e i cortometraggi della 37° edizione della Settimana Internazionale della Critica, sezione autonoma e parallela della Mostra del Cinema di Venezia. Riprendono, infatti, le proiezioni de “Le Giornate della Mostra del Cinema di Venezia. I film della settimana internazionale della critica”, rassegna di successo realizzata grazie ad un accordo consolidato tra AGIS, ANEC e FICE delle Tre Venezie con gli Enti territoriali, le Regioni e le Province autonome.

Il pubblico veronese è atteso in sala alle 18.30 dalla critica cinematografica Michela Manente per la proiezione di “Happy Birthday” (Italia 2022, 20’), cortometraggio di chiusura della settima edizione di SIC@SIC, del regista Giorgio Ferrero. Bianca festeggia 22 anni in un piccolo appartamento della periferia di Mosca. Per il mondo social è Electa, conosciuta per le sue toccanti performance di danza e un’ossessione per il bianco. È nata a Norilsk, in Siberia, una delle città più inquinate al mondo, e fa parte di un collettivo che gravita attorno a Radio Esperanza Libre, canale podcast fondato da Anita Lopez, speaker ambientalista che vive in Argentina. Anita e Electa si sono conosciute su internet, accomunate dall’interesse per i temi ambientalisti e dalla data di nascita che le accomuna: il 29 febbraio.

Subito a seguire verrà proiettato “Beating Sun (Tant que le soleil frappe)” lungometraggio del regista Philippe Petit (Francia, 2022, 85’). Max non sogna di realizzare “green wall” per alberghi a cinque stelle. Paesaggista tenace ma con le spalle al muro, lotta per creare un giardino naturale, senza recinzioni, nel centro di Marsiglia: un’area verde aperta a tutti. Dopo anni di fallimenti, il suo progetto raggiunge la fase finale di un concorso di architettura. Questa, per Max, è l’ultima possibilità di dare ossigeno alle persone che stanno soffocando in un inferno urbano, sotto il sole battente.

La seconda parte della serata dedicata alla SIC inizierà alle 21, anche con la presenza di Mauro Zingarelli che presenterà il suo cortometraggio “Nostos” (Italia, 2022, 20’). Nel 2059, in un mondo al collasso, il silicio è diventato il materiale più prezioso sul pianeta. Un uomo e una ragazzina barattano transistor e piccoli chip per qualche larva e un po’ d’acqua. La loro routine viene però sconvolta da un ritrovamento prezioso, qualcosa da cui l’uomo non è disposto a separarsi.

Ultima proiezione in programma è “Have you seen this woman? (Da li ste videli ovu ?enu?)”, primo lungometraggio dei registi Dušan Zori? e Matija Gluš?evi? (Serbia/Croazia, 2022, 79’). Al caldo di un giorno d’estate, Draginja trova un cadavere che le assomiglia. Al caldo di un giorno d’estate, Draginja ingaggia un finto marito per mettersi in mostra con le amiche. Al freddo di una notte d’inverno, Draginja vaga per le strade, sperando di recuperare la memoria. Attraverso tre diverse possibilità di vita, una donna di mezza età cerca di uscire dalla propria pelle.

Tutte le proiezioni sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Il calendario completo è disponibile sul sito www.agistriveneto.it e alla pagina Facebook @agis.trevenezie.

Per informazioni: