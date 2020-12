La settimana del business: webinar gratuiti riguardo il web marketing

La rassegna di eventi "Business Week" è una selezione di webinar organizzato dall’agenzia di Web Marketing Web Leaders e tenuti da consulenti, imprenditori e professionisti di successo, che presentano soluzioni, metodologie, know-how che Web Leaders giudica possano essere utili ai propri clienti.

Il programma

Lunedì 14 Dicembre - WEBINAR IN LIVE

Ore 15 - IL METODO SCIENTIFICO PER ESSERE LEADER NEL MERCATO ONLINE. Svelata la tecnologia segreta per aumentare le vendite. MICHELE DE CAPITANI, Esperto di Web Marketing e Titolare di Web Leaders. Link di accesso: https://us02web.zoom.us/j/84625783579.

Martedì 15 Dicembre - WEBINAR IN LIVE

Ore 11 - COME CREARE UN POST PERFETTO SUI SOCIAL MEDIA PER AUMENTARE LE VENDITE. VIVIANA DAMORE, Social media Coach ed Esperta di Comunicazione sul Web. Link di accesso: https://us02web.zoom.us/j/89939402484.

Mercoledì 16 Dicembre - WEBINAR IN LIVE

Ore 15 - START UP E NUOVE IMPRESE: SPECIALE FONDI E FINANZIAMENTI. MARCELLA COCCANARI, Avvocato e CEO dello Studio Legale e Tributario Internazionale Coccanari and Partners. Link di accesso: https://us02web.zoom.us/j/84458390121.

Venerdì 18 Dicembre - WEBINAR IN LIVE

Ore 15 - COME ORGANIZZARE E PROMUOVERE UN WEBINAR PER OTTENERE VENDITE IMMEDIATE! ALESSANDRO SPARELLI, Pr Manager di Web Leaders. Link di accesso: https://us02web.zoom.us/j/89620702177.

Sabato 19 Dicembre - WEBINAR IN LIVE

Ore 19 - COME GESTIRE APPUNTAMENTI COMMERCIALI A DISTANZA PER CONTINUARE A VENDERE. STEFANIA MAZZUCATO, Vice direttore e responsabile commerciale di Web Leaders. Link di accesso: https://us02web.zoom.us/j/85951476589.

Informazioni e contatti

Scopri il programma completo e prenota il tuo posto:

Al seguente link: https://www.webleaders.it/business-week-fb/?portale

Chiamando il 347 1327367

Mandando un'email a info@webleaders.it

Gallery