La settimana del business di Web Leaders: fino al 16 luglio webinar gratuiti

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

La settimana del business dal 12 Luglio al 16 Luglio - Webinar Gratuiti

L'agenzia di web marketing Web Leaders, in collaborazione con consulenti, imprenditori e professionisti di successo, presenta con la sua "Business Week" una serie di webinar gratuiti che offrono soluzioni e metodologie mirate, volte al miglioramento e all'espansione delle aziende tramite il web.

IL PROGRAMMA

Martedì 13 Luglio ore 15:00

• Webinar esclusivo live: COME TROVARE NUOVI CLIENTI GRAZIE ALL'EMAIL MARKETING! Svelata la strategia segreta di Web Leaders

• STEFANIA MAZZUCATO, Vice direttore e responsabile commerciale di Web Leaders

Mercoledì 14 Luglio ore 15:00

• Webinar esclusivo live: SCADENZE ED ADEMPIMENTI FISCALI: FACCIAMO CHIAREZZA

• MARCELLA COCCANARI, Avvocato e CEO dello Studio Legale e Tributario Internazionale Coccanari and Partners

Giovedì 15 Luglio ore 15:00

• Webinar esclusivo live: COME PUOI RECUPERARE I TUOI CREDITI AZIENDALI?

• VERONICA NEGRISOLO, Responsabile amministrativo di Web Leaders

Venerdì 16 Luglio ore 15:00

• EVENTO ESCLUSIVO: SCOPRIRE CON CERTEZZA LA TENDENZA DEL TUO MERCATO

• MICHELE DE CAPITANI, Esperto di Web Marketing e Titolare di Web Leaders

INFORMAZIONI E CONTATTI

Programma completo e prenotazione dei posti su:

• www.webleaders.it/business-week-fb/?portale

• Al numero 328 0839558

• Scrivendo a info@webleaders.it