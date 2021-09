Espandere le aziende con internet, settimana di webinar con Web Leaders

Settimana del business, dal 27 settembre all'1 Ottobre, con webinar gratuiti sul web marketing organizzati dall'agenzia Web Leaders, in collaborazione con consulenti, imprenditori e professionisti di successo. Gli appuntamenti offrono soluzioni e metodologie mirate, volte al miglioramento e all'espansione delle aziende tramite il web.

Il programma

Lunedì 27 Settembre ore 15

• Webinar Gratuito Live: COME GENERARE POTENZIALI CLIENTI IN 24 ORE PER ALZARE SUBITO LE TUE VENDITE

• PAOLO MASON, Consulente di Web Marketing

Martedì 28 Settembre ore 15

• Webinar Gratuito Live: COME VENDERE I TUOI PRODOTTI SU AMAZON?

• VADIM VIRLAN, Amazon Marketing Specialist

Mercoledì 29 Settembre ore 18

• Webinar Gratuito Live: LE AZIONI PROMOZIONALI DI SUCCESSO SU LINKEDIN PER TROVARE NUOVI CLIENTI

• ALBERTO BETTINI, Consulente di Web Marketing

Giovedì 30 Settembre ore 15

• Webinar Gratuito Live: SCOPRI COME FARE UN TELEMARKETING EFFICACE PER TROVARE NUOVI CLIENTI!

• MARA RANCAN, Consulente di Web Marketing

Venerdì 01 Ottobre ore 15

• WEBINAR ESCLUSIVO - RAGGIUNGI LA VETTA DI GOOGLE - SEO: Svelata la tecnologia segreta di Web Leaders

• STEFANIA MAZZUCATO, Vice direttore e responsabile commerciale di Web Leaders

Informazioni e contatti

www.webleaders.it/business-week-fb/?portale

Telefono 3280839558

E-mail info@webleaders.it