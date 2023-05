Gli alberi secolari d'Italia in mostra alle Serre comunali di Verona

Chissà quanti volti hanno visto, da quante mani sono stati accarezzati e quante braccia hanno cercato di avvolgerli. Quanti sguardi, quante emozioni, quante vite raccontano. Basta osservarli. Gli alberi secolari sono un patrimonio unico, di cui anche l’Italia è ricca. C’è chi andato a cercarli e scoprirli per noi lungo tutta la penisola e immortalandoli in fotografie davvero uniche. Ottantuno, per l’esattezza, ed è questo il progetto di Isacco Emiliani, l’opera fotografica che racconta il viaggio di Isacco e di suo nonno durato sette anni alla scoperta degli alberi secolari del territorio italiano.

Le Serre Comunali Verona ospitano dieci di questi scatti, che Isacco e suo nonno Tonino hanno viaggiato nelle notti più buie alla scoperta degli alberi monumentali più valorosi della loro terra, quella tra Romagna e Toscana: dal Delta del Po fino alle immense Foreste Casentinesi. Tante le vicende e le storie che hanno accompagnato la loro vita e i loro cuori in tutto questo tempo: le spedizioni, i viaggi e i racconti che il mondo gli ha donato.

Lungo questo cammino, per un periodo di quasi un anno, Isacco ha preso casa in uno dei luoghi iconici di questo lavoro, nei pressi delle Foreste Casentinesi, l’ha fatto per immergersi e scoprire gli alberi vetusti più imponenti di questo territorio e concludere questo lavoro. Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi è diventato partner di questa storia. È stato un lungo viaggio che li ha arricchiti reciprocamente portandoli a scoprire se stessi e il grande legame tra l’uomo, la foreste e le stelle.

Le immagini notturne degli alberi monumentali più valorosi sono diventate anche un prezioso libro d’arte che racconta il valore dei grandi testimoni verdi, il rapporto d’amore tra nonno e nipote e la cura che dobbiamo avere per la nostra terra. Un’esperienza unica e coinvolgente da non perdere.

La mostra è allestita alle Serre Comunali di Via Goffredo Mameli n. 6. Ingresso libero.

Orari e giorni apertura: sabato 13, 20 e 27 maggio dalle 15 alle 19, domenica 14, 21 e 28 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Vernissage e incontro con l’artista Isacco Emiliani sabato 13 maggio ore 17.

L’iniziativa è resa possibile grazie al patto di sussidiarietà firmato tra l’associazione Grenze-Arsenali Fotografici e il Comune di Verona per la valorizzazione delle Serre Comunali attraverso eventi culturali e aperture alla cittadinanza.

Il coinvolgimento attivo della cittadinanza attraverso patti di sussidiarietà e azioni di progettazione partecipata rappresenta una delle cinque azioni dei progetto naturAzioni. Si tratta di un’importante opportunità per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica, valorizzare le loro competenze e conoscenze e creare un vero e proprio senso di appartenenza e responsabilità nei confronti della comunità locale.

Serre Comunali Verona - Giardini Aperti / Foto d'archivio ufficio stampa Comune di Verona