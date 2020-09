Sergio Rubini al Teatro Romano per il festival shakespeariano con "Macbeth solo"

È Sergio Rubini a chiudere il Festival Shakespeariano 2020, nucleo centrale della settantaduesima Estate Teatrale Veronese, rassegna organizzata dal Comune di Verona. Giovedì 17 settembre, va in scena al Teatro Romano il monologo originale "Macbeth solo" creato proprio da Rubini a partire dai passi più significativi del celebre dramma. L’autore sceglie di trasformare tutti i personaggi dell’opera in proiezioni del protagonista, sue voci interiori, interpretazioni dei più diversi stati d’animo. L’ardente brama di potere, i laceranti sensi di colpa, la disperata follia di Macbeth tornano a rivivere. Una spirale di sangue, ambizione, inganni, trame che da oltre quattrocento anni affascinano il pubblico di ogni latitudine, mettendo a nudo la caduta di tutte le virtù sotto il peso dell’ambizione e della corruttibilità, che fanno dell’uomo uno schiavo dell’ossessione per il potere.

A rendere più vivido il dramma del crudele generale e della spietata Lady Macbeth, precipitati nell’abisso della follia dalla loro stessa ambizione, le musiche originali di Nicola Jappelli ispirate a John Dowland e Giuseppe Verdi e interpretate alla chitarra da Giampaolo Bandini. Lo spettacolo è prodotto da Società dei Concerti di Parma e distribuito in collaborazione con Infinito Produzioni.

I biglietti sono in vendita al Box Office di via Pallone e sui siti www.geticket.it e www.boxofficelive.it. Ingresso ridotto per abbonati Grande Teatro e L'Altro Teatro, così come per under 26, over 65 e studenti Esu

L’Estate Teatrale Veronese è realizzata con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e della Regione Veneto, in collaborazione con Arteven, con il supporto di Cattolica Assicurazioni e Banco BPM e con il patrocinio di ESU Verona

Per informazioni e approfondimenti: www.estateteatraleveronese.it.