Serate divine in Valpolicella

L’estate si fa sempre più calda e quale miglior modo per trascorrere una serata se non in una delle cantine più rinomate della Valpolicella? L’11 luglio, la Cantina Vogadori di Negrar apre le sue porte per un evento esclusivo che unisce la passione per il vino e la buona musica.

Programma della serata:

Ore 20 – Visita della Cantina e Degustazione La serata inizierà con una visita guidata della Cantina Vogadori. Un’opportunità unica per scoprire i segreti della produzione vinicola direttamente dai mastri vinai. Durante il tour, sarà possibile degustare due dei vini più rappresentativi della cantina, espressioni autentiche del territorio e della tradizione enologica della Valpolicella.

Ore 21 – Risotto e Musica Live con Pepito Ros A seguire, alle 21, gli ospiti potranno deliziarsi con un risotto preparato al momento, accompagnato dalle note della musica live di Pepito Ros. Un connubio perfetto di sapori e suoni che renderà la serata indimenticabile.

Informazioni e prenotazioni

L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per gli amanti del vino e della buona musica. Per ulteriori informazioni e per prenotare il proprio posto, è possibile contattare il numero 366 832 6791.

Non perdete l’opportunità di vivere una serata all’insegna del gusto e della convivialità, in uno dei luoghi più affascinanti della Valpolicella. Vi aspettiamo alla Cantina Vogadori l’11 luglio!

Foto ufficio stampa Cantina Vogadori