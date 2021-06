"Serata al fresco", un'imperdibile cena con degustazione presso Masi Tenuta Canova

Ritornano le cene con degustazione di Masi Tenuta Canova! Ad aprire il ciclo di appuntamenti mercoledì 16 giugno sarà un'occasione speciale: “Serata al Fresco”, un’esperienza all’insegna della sostenibilità in collaborazione con “Cotti in Fragranza”, il laboratorio del carcere minorile Malaspina di Palermo a cui verrà devoluto parte del ricavato per l’acquisto di nuovi macchinari per la panificazione.

La serata vedrà protagonisti i nuovi vini biologici Fresco di Masi e speciali piatti in cui la cultura gastronomica veneta e quella siciliana si mescolano in un gioco di sapori. Una cena a quattro mani a cura dello Chef di casa Masi Vitangelo Galluzzi e dello Chef siciliano Francesco Gambino del progetto “Cotti in Fragranza”.

VINI IN DEGUSTAZIONE:

Fresco di Masi – Bianco Verona Igt

Fresco di Masi – Rosso Verona Igt

MENU:

Aperitivo di benvenuto in abbinamento a Arancina "ciucca", Pane & Panelle, Sarda a beccafico

Gambero Rosso di Mazara scottato, caponatina di melanzane, uvetta marinata al Fresco Bianco e scaglie di cioccolato al sale marino

Maccheroncini al ferretto con pesce spada allo zafferano, finocchietto selvatico, pinoli e briciole di frollini al Fresco di Masi

Tagliata di tonno, riduzione di Fresco Rosso, polvere di pistacchio di Bronte, Pachino appassiti al sole e confettura di cipolla Paglina

Palermo-Verona: un dolce viaggio con “Cotti in Fragranza”

La visita delle cantine e del Wine Discovery Museum completerà l’esperienza.

Vino e Cucina: 50 euro/persona

Informazioni e contatti

Info & prenotazioni: +39 045 7580239 - Mail: canova@masi.it

