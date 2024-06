A Villa Spinola il concerto "La sera dei miracoli – Omaggio a Lucio Dalla"

Un concerto speciale per rivivere la storia musicale di uno dei più grandi autori del nostro secolo: si chiama “La Sera dei Miracoli” ed è l’emozionante omaggio a Lucio Dalla che ha appena riempito i principali teatri italiani e si è affermato come il tributo più autorevole in circolazione.

Da “4 marzo 1943” a “Come è profondo il mare”, passando per “L’anno che verrà” e “Caruso”: sono questi alcuni degli intramontabili brani di Lucio Dalla che potranno essere ascoltati in questo spettacolo musicale dedicato al grande cantautore bolognese. Un omaggio alla storia, alla vita e alle canzoni del grande cantautore, con la splendida voce di Lorenzo Campani, affiancata sul palco da una band di musicisti di primordine: Luigi Buggio, che oltre a occuparsi della direzione artistica dello spettacolo sarà anche alle tastiere, Marco Vattovani alla batteria, Max Pasut al basso, Marco Locatelli e Ivan Geronazzo alle chitarre.

Biglietti in vendita su Ticketone e nei punti vendita abituali. L’evento è realizzato da Eventi Verona in collaborazione con il Comune di Bussolengo e l’Assessorato alla Cultura, e fa parte della manifestazione di eventi e concerti “Estate a Villa Spinola”.

Per informazioni: info@eventiverona.it – www.eventiverona.it – 045 803 9156.

La sera dei miracoli - omaggio a Lucio Dalla / Locanddina ufficio stampa Eventi Srl