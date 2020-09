Business e marketing digitale, Seo&Love si rinnova e abbina live e online

Seo&Love si contraddistingue per il suo format, un punto di riferimento che sta contagiando positivamente il mondo degli eventi dedicati al digital marketing sia negli argomenti che nella loro esposizione: grandi contenuti, personalità di spicco, spettacolo e ironia contagiosa. La quinta edizione, programmata inizialmente per lo scorso 14 marzo, assume una nuova veste che mescola l'offline con l'online garantendo ai partecipanti un'esperienza coinvolgente e ricca di casi studio, tendenze di mercato e spunti strategici.

I fondatori della società &Love Salvatore Russo e Giulia Bezzi, nonché ideatori di Seo&Love, hanno organizzato in collaborazione con Agsm Verona la giornata di sabato 3 ottobre in modo da non escludere nessuno: sarà infatti possibile scegliere di partecipare in presenza (fino a un massimo di 250 persone) o in live streaming in qualità HD fruibile da qualsiasi dispositivo: desktop, tablet, smartphone. Inoltre, ci sarà la &Love.Box, inviata a casa dei partecipanti in live streaming, il suo compito è ricreare il tipico effetto sorpresa che si vive agli eventi firmati &Love.

«Seo&Love è un appuntamento annuale importante per tutti gli amanti della comunicazione e del Digital Marketing e non poteva mancare, nonostante tutto. La comunicazione risolve crisi e noi saremo sempre pronti ad andare oltre l’ostacolo. Per questo ce l’abbiamo messa tutta per trovare le modalità giuste per svolgere l’evento al meglio e garantire la sicurezza delle persone - sottolinea Salvatore Russo, direttore creativo di Seo&Love - E sono proprio le persone, il fattore umano e le relazioni il filo conduttore del tema scelto quest’anno: Human First Index. Prima di pensare a tutte le strategie del marketing utili alle aziende, è fondamentale concentrarsi sulle persone: chi è il tuo pubblico, cosa vuoi comunicare loro, quali sono i valori che vuoi trasmettere. La più grande innovazione, infatti, è la buona comunicazione, per andare oltre la tecnologia e costruire un brand amato dal pubblico».

I grandi nomi del digital marketing di sabato 3 ottobre

Seo&Love 2020 lascerà la parola ai più grandi esperti italiani del settore sulle tematiche più interessanti e attuali della comunicazione: Branding, Diversity, Seo, Content Marketing, Neuromarketing, Intelligenza Artificiale, Storytelling, Predicting Personality e Corporate Reputation.

«Obiettivo di Seo&Love è quello di mostrare le migliori strategie di comunicazione per soddisfare le esigenze informative dei clienti e generare di conseguenza visibilità, autorevolezza e business. Il tutto con l’inconfondivbile stile &love e la collaborazione di grandi professionisti», dichiara Giulia Bezzi, event coordinator di Seo&Love.

Il 3 ottobre, sul palco di Verona, si alterneranno alcuni fra più influenti osservatori e professionisti della comunicazione e digital economy fra i quali Veronica Gentili, Giulia Bezzi, Andrea Fontana, Toni Capuozzo, Matteo Flora, Francesca Vecchioni, Mariano Diotto, Liliana Di Donato, Matteo Pogliani, Raffaella Casella e molti altri ancora. Lo stesso giorno ci sarà un ospite speciale: lo scrittore e saggista Alessandro Baricco, che partecipa per la prima volta a un evento di questo tipo in diretta streaming. Infine, la collaborazione con Ipsos, The Fool, Diversity Lab, Storyfactory e l'Onim (Osservatorio Nazionale Influencer Marketing) permetteranno di offrire un quadro d’insieme ancora più nitido e ricco di dettagli con sondaggi, ricerche e analisi di mercato.

Venerdì 2 ottobre Masterclass esclusivamente in live streaming

Seo&Love si arricchisce di contenuti grazie alla Digital Marketing Masterclass, in programma venerdì 2 ottobre nella sede veronese di Iusve esclusivamente in live streaming video. Content strategy, Seo, Human before digital, visual design, copywriting, retail marketing e Google my Business: sette ore per sette argomenti accuratamente selezionati che permetteranno ai partecipanti di affrontare in modo più approfondito alcuni aspetti tecnici della comunicazione on line e off line.

Info e iscrizioni: www.seoandlove.it

Gallery