Al Modus va in scena "Senza orario senza bandiera"

Sul palco del Teatro Modus, la musica che ha fatto la storia, nello spettacolo Senza orario senza bandiera, un evento che fa parte del percorso Great Acoustics. Le canzoni del famoso album dei New Trolls del 1968, su testi del poeta Riccardo Mannerini rielaborati da Fabrizio De André. Le relazioni tra la poesia di Mannerini, le canzoni di De André e in particolare l’album dei New Trolls vengono indagate e riproposte in un incontro-concerto affidato alla voce di una delle più amate cantanti di Verona, Giuliana Bergamaschi, accompagnata per l’occasione da David Cremoni alla chitarra e Stefano Benini al flauto, il tutto con l’introduzione e il commento del giornalista Enrico de Angelis e le letture di Mauro Dal Fior voce recitante.

Lo spettacolo va in scena Sabato 23 aprile alle ore 21. Prenotazioni e informazioni:

Dall'1 aprile, per ogni biglietto venduto, Modus devolverà 1 Euro a Stage4ukraine / Sostegno per Ukraina. Venendo a teatro, il pubblico potrà così sostenere gli aiuti rivolti agli artisti e alla popolazione ucraina. L’iniziativa rimarrà attiva fino a quando ce ne sarà bisogno.