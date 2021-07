"4 Sentieri nel Baldo": arrampicata, escursione e concerto per il fine settimana nei dintorni di Caprino Veronese

Scoprire il territorio ai piedi del Baldo attraverso l’arrampicata, i prodotti tipici e il concerto nella Valle del Tasso. Fine settimana ricco di appuntamenti originali e interessanti della rassegna "Sentieri nel Baldo".

DOCU-FILM TEN: L’ARRAMPICATA IN VALLE DELL’ADIGE

Sabato 31 luglio ore 20.30 - Rivoli V.se Piazza del Donatore presso Bottega dal Gilio. Ten, storie della Val d’Adige e? il racconto della scoperta alpinistica di quella porzione della Val d’Adige che parte dalla chiusa di Ceraino fino alle pareti sopra il paese di Brentino, alle pendici del Monte Baldo.

Ten nasce nel 2015 con una forte ambizione e dal progetto di Claudio Migliorini, guida alpina,, Gabriele Donati, regista e fotografo e Mariana Zantedeschi, social media manager: quella di raccogliere i dieci alpinisti piu? rappresentativi della storia arrampicatoria della Val d’Adige e con loro rivivere le evoluzioni sulla roccia. Durante le riprese del film pero? le scelte hanno portato ad ampliare il numero di alpinisti presi in considerazione, portandone il numero finale a dodici.

Racconta Claudio Migliorini: “Alla fine delle riprese, il materiale raccolto durante i quattro anni di lavorazione era veramente molto, tutto di eccezionale importanza storica. Una raccolta sterminata di aneddoti, racconti ancora non svelati, tutto raccolto direttamente alla fonte. La parte piu? difficile e? stata la selezione e la scelta di un filo narrativo logico che legasse tutti questi avvenimenti ed aneddoti.”

Dopo quasi duecento giorni di lavorazione tra riprese, montaggio, riunioni, interviste e sopralluoghi, ha preso vita un film di 45 minuti. Un progetto low cost totalmente autofinanziato, presentato a inizio 2020 e gia? selezionato al Trento Film Festival, Sestriere Film Festival e Nuovi Mondi Festival. Gli autori saranno presenti alla proiezione, ad ingresso gratuito da prenotare sul sito: www.baldofestival.com.

Michela Sartori, arrampicatrice appassionata e titolare della storica Bottega dal Gilio, diventata grazie a lei centro di ritrovo e di informazioni per i climbers, proporra? a prezzo promozionale i panini del “#climberinside” abbinati alle birre artigianali di Birra Monte Baldo di Caprino Veronese.

CONCERTO ALL’ALBA CON GIOVANNI FERRO E LA SUA CHITARRA

Domenica 1 agosto ore 6.30 Valle del Tasso, Pazzon di Caprino Veronese. Un appuntamento suggestivo e tutto da vivere nella frescura e nel silenzio della Valle del Tasso, di primo mattino. Giovanni Ferro e? un chitarrista attivo sulla scena veronese da diversi lustri; ha collaborato con gruppi, cantanti e cantautori di varia estrazione, esplorando vari generi musicali. Con il suo fingerstyle (chitarra acustica-solo) ha partecipato ai principali festival ed eventi nazionali legati a questo stile. Nei primi anni duemila costituisce l’associazione culturale Zonacustica, dedicata al mondo della chitarra, con cui organizza ogni anno “Chitarre per Sognare”, evento giunto quest’anno alla XV edizione. Domenica 1 agosto, presentera? un recital di brani tratti dal repertorio della canzone, del jazz e alcuni suoi originali. Special Guest per l’occasione: il maestro Marco Pasetto e il suo clarinetto.

Il luogo del concerto, si raggiunge superando Caprino Veronese, si prosegue per circa tre chilometri fino alla frazione di Pazzon. Parcheggio in piazza e dintorni. Da qui si imbocca a piedi la stradina a destra della fontana per circa 10 minuti verso la Val del Tasso. A seguire, colazione montebaldina con la tradizionale spongadina, pasta soffice lievitata, cosparsa di zucchero, da sempre preparata nei panifici locali, con piccolo contributo di 2€. Su prenotazione.

MOSTRA SENTIERI NELL’ARTE “PUNTO A CAPO”

Infine, ogni fine settimana, il sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio alle ore 17, su prenotazione si svolgono le visite gratuite alla mostra d’arte. E’ un servizio offerto dal Progetto Sentieri nel Baldo, organizzato dalla Associazione culturale Baldofestival in collaborazione con il Circolo Legambiente Il Tasso e l’Associazione Marchio del Baldo. Le giovani guide, che hanno avuto una preparazione specifica, vi accompagneranno lungo il percorso con spiegazioni sia degli aspetti naturalistico-ambientali che artistici sulle opere realizzate ed esposte lungo il percorso. Il sentiero nella Valle del Tasso e? lungo circa 3 km e la visita e dura circa due ore, partendo dalla piazza della frazione di Pazzon e terminando nel borgo di Porcino, da dove si risale, su strada asfaltata, a Pazzon.

Per le visite si raccomanda di indossare calzature adatte poiche? il sentiero e? in parte pianeggiante ma presenta tratti di sentiero di montagna. Per tutte le attivita? e? sempre necessaria la prenotazione tramite il sito www.baldofestival.org In caso di pioggia, tutti gli appuntamenti si considerano annullati.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...