Sentieri nel Baldo: una giornata di eventi imperdibili per la chiusura della rassegna 2021

Iniziata a marzo 2021, durante il lockdown, con 5 eventi on-line di approfondimento e conoscenza della Valle del Tasso e dei suoi dintorni, la rassegnasi e? svolta sul territorio baldense da luglio a settembre 2021, con numerosi e partecipatissimi eventi per tutti i gusti.si chiudera? con un grande evento corale, che coinvolgera? insieme le 3 associazioni promotrici, a partire da Baldofestival, Legambiente Circolo il Tasso e Marchio del Baldo.

Ecco il programma dettagliato della giornata:

Sabato 11 settembre - ore 16 Pazzon di Caprino Veronese, su prenotazione, visita guidata gratuita alla mostra.

Prenotazione a questo link: https://bit.ly/3zUY3uF

E’ un servizio offerto dal Progetto Sentieri nel Baldo, organizzato dalla Associazione culturale Baldofestival in collaborazione con il Circolo Legambiente Il Tasso e l’Associazione Marchio del Baldo. Le giovani guide, che hanno avuto una preparazione specifica, vi accompagneranno lungo il percorso con spiegazioni sia degli aspetti naturalistico-ambientali che artistici sulle opere realizzate ed esposte lungo il percorso.

Il sentiero nella Valle del Tasso e? lungo circa 3 km e la visita e dura circa due ore, partendo dalla piazza della frazione di Pazzon e terminando nel borgo di Porcino, da dove si risale, su strada asfaltata, a Pazzon.

Per le visite si raccomanda di indossare calzature adatte poiche? il sentiero e? in parte pianeggiante ma presenta tratti di sentiero di montagna.

Ore 18.30 - Cantina Bronzo via Alcide De Gasperi 67 (Caprino V.se) - Incontro con gli artisti: conversazione di Nadia Melotti, curatrice della mostra, con gli artisti espositori.

Nadia Melotti, docente di storia dell’arte e curatrice della mostra d’arte ambientale SENTIERI NELL’ARTE, giunta alla sua 10° edizione, dialoghera? con gli artisti per apprendere da loro stessi il percorso creativo intrapreso, dall’idea ispiratrice alla concreta realizzazione dell’opera d’arte.

Il pubblico e? invitato a intervenire con domande sulle opere esposte e i loro contenuti per un dialogo ricco di opinioni, impressioni e proposte, poiche? l’arte, nelle sue varie forme e? sempre un fecondo terreno di approfondimento culturale e reciproco scambio intellettuale.

Seguira? la proiezione del video realizzato da Paolo Concari sulla realizzazione della mostra Punto. A Capo per Sentieri nell’Arte 2021.

La partecipazione va prenotata a questo link: https://bit.ly/3zUPUGl

Ore 20 Cantina Bronzo via Alcide De Gasperi 67 (Caprino V.se) - Aperibaldo e cena con i prodotti Marchio del Baldo

A seguire un momento conviviale conclusivo, un modo per condividere e vivere finalmente quella socialita? che tanto e? mancata durante la pandemia, con la consueta accoglienza calorosa di BALDOfestival, arricchita dalla collaborazione con le aziende dell’Associazione Marchio del Baldo e i loro prodotti di qualita? e dalla presenza di Legambiente Circolo Il Tasso.

Annalisa Lonardi, presidente di Baldofestival e coordinatrice del Progetto Sentieri nel Baldo dichiara soddisfatta: “E’ stata un’estate intensa, ricca di eventi e che ha riportato le persone sul nostro territorio, per conoscerlo e scoprirlo sotto diverse prospettive! Un impegno importante, supportato dalla collaborazione con Marchio del Baldo e Legambiente Circolo Il Tasso, anche per affrontare in sicurezza le normative anti-Covid e la loro applicazione, garantendo serenita? ai partecipanti”.

Una grande kermesse per tutti i gusti che ha visto spesso il “sold-out” e la partecipazione assidua di molto pubblico, sia locale sia turistico.

Conclude Lonardi: «La scelta di trasferire l’incontro conclusivo del Progetto SENTIERI nel BALDO presso la Cantina Bronzo-Azienda Agricola Quadrifoglio, e? stata voluta per sottolineare la stretta collaborazione che ha portato alla realizzazione di questo progetto articolato, con la Mostra d’arte ambientale, ma anche un ricco calendario di eventi collaterali, dalle visite guidate, alle serate di approfondimento, dalle escursioni naturalistiche agli AperiBaldo con visite alle aziende, che hanno animato l’estate nel territorio caprinese, che sicuramente e? stato visitato e conosciuto da molti, anche grazie alla nostra attivita?».

Per la partecipazione, la prenotazione obbligatoria a questo link: https://bit.ly/2YDaayG

Menù

Antipasto ricco con prodotti Marchio del Baldo Risotto con porri e scamorza

Dessert

Vini della Cantina Bronzo

Costo 15 euro

Informazioni e contatti

ATTENZIONE: a partire dal 6 agosto 2021, per la partecipazione alle attivita? di gruppo, anche all’aperto, organizzate dall’Associazione BALDOfestival e? richiesto di essere in regola con la certificazione verde prevista dalla normativa vigente.Tale misura e? presa a tutela delle persone, della sicurezza di tutti e della buona riuscita delle attivita? dell’Associazione.

Web: https://marchiodelbaldo.it/.

