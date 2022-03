"Senator de cor" in scena al Cinema Teatro Rizza

Al Cinema Teatro Rizza l'8 aprile 2022 va in scena lo spettacolo "Senator de Cor" con la compagina Teatrale Castelrotto. Commedia dialettale in due atti. Adattamento teatrale di Alex Micheletto e Luca Faustini. Regia Enzo Forleo.

TRAMA - È il giorno delle elezioni e il Dottor Merlo, potente uomo politico di provincia, è candidato al Senato in un collegio ritenuto certo. Mentre nel suo giardino si avvicendano autorità e personaggi interessati a trarre vantaggio dai futuri equilibri politici, gli eventi destabilizzeranno quello che lui considera sacro e intoccabile più di qualsiasi altra cosa al mondo: l’onore della sua famiglia. La commedia rappresenta una satira pungente e ironica dell'ambiente politico, in special modo della corruzione e dell’ambigua moralità che predica correttezza e onestà valide per gli altri, ma non per se stessi.

NOTE DI REGIA - Liberamente tratta da “Il Senatore Fox” scritta da Luigi Lunari, “Senator de Cor” è la parabola discendente del politico Merlo alla vigilia delle elezioni che lo porteranno a diventare senatore a Roma.

In un vortice di intrighi politici, presunte vere amicizie e rivelazioni dell’ultimo minuto, i personaggi che ruotano attorno alla vicenda mostreranno il loro vero volto, facendo cadere la maschera. «Sete di potere e maschere? Un regista non può che esserne attratto. D'altronde il potere non fa forse gola a tutti? Proprio a tutti!».

Informazioni e contatti

Web: https://www.cinemateatrorizza.it/evento/senator-de-cor/.