Seminario: "La cura dello sguardo: il viaggio alla scoperta del ragazzo adolescente continua"

Verona e online, ciclo di 3 incontri: "La cura dello sguardo: Il viaggio alla scoperta del ragazzo adolescente continua" a cura di Ombretta Brendolan e Cristiana Linetti.

«Tra i 10 e i 20 anni accade qualcosa che trasforma il bambino che abbiamo accompagnato , cresciuto fino a quel momento. “Mio figlio è un’altra persona” ci viene da pensare. “Questo mio alunno, che prima sembrava adorarmi, ora mi snobba e mi prende in giro”. Nella sua camera sembra che giunga costantemente un tornado, il ragazzo si chiude li dentro o resta fuori casa discutendo continuamente sugli orari di rientro. Per non parlare del telefonino! E delle sciocchezze che fa mettendosi in situazioni spesso rischiose. Non si esprime più come prima, troppo taciturno o eccessivamente critico o addirittura aggressivo. L’adulto si sente così spiazzato e disorientato, avverte che la relazione costruita e allenata fino a quel momento non è più viva nel creare il contatto necessario. Come si rinnova dunque la relazione con l’adolescente? Attraverso un’attenzione nutrita dall’ascolto profondo. E come sarebbe? È necessario avere cura dello sguardo rivolto sia all’impulso evolutivo del ragazzo che alle resistenze presenti nel nostro essere educatori e figure di riferimento, li in quel punto di contatto tra chi è l’adulto e chi è il ragazzo nel suo momento evolutivo avviene il dramma o la meraviglia. E’ necessario occuparci delle nostre resistenze riconoscendone il senso per poterle metamorfosare e rinnovare così la relazione tra adulto e ragazzo. Così continuerà il nostro VIAGGIO DI SCOPERTA che ci dona la possibilità di comprendere sempre più il senso di ciò che accade e farne buon uso per continuare a crescere e per aiutare a crescere il ragazzo, per accompagnarlo verso il suo "venire sempre più alla luce"».