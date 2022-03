Visita guidata a Verona: "Sei forte papà!"

Tour di Verona per festeggiare i papà, nel giorno della loro festa festeggiamo i papà di tutte le età con una visita della città che parli di loro! Quante caratteristiche possiamo celebrare in ciascun padre? La generosità, l’abnegazione, ma magari anche lo spendersi per la comunità, oppure l’amore per l’avventura o qualche altro fantastico super-potere.

Alcuni personaggi cittadini, come Emilio Salgari, alcuni visitatori illustri, come Dante Alighieri, e perfino Papà del Gnoco ci aiuteranno in questo percorso che celebra la paternità in molte sue sfaccettature. Una visita guidata scanzonata ma non troppo, adatta a tutti i papà. A fine visita ogni papà riceverà un ricordo di questo speciale 19 marzo!