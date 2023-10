"Il segreto del pifferaio magico" in scena al Teatro Stimate

Tre attrici restano bloccate in un teatro che è stato trasformato per l’occasione in un deposito di cibo. Per far passare il tempo le ragazze decidono di raccontarsi una storia classica “Il Pifferaio magico” utilizzando gli oggetti presenti nella stanza.

Età da 4 anni.

L’evento è inserito nel cartellone di Famiglie a teatro 2023-24, rassegna organizzata da Fondazione Aida in collaborazione con il Comune di Verona Assessorato all’Istruzione, MiC Ministero della Cultura, Regione del Veneto, Arteven e Fondazione Banca Popolare di Verona. Si ringrazia Tecres Spa per il supporto all’iniziativa attraverso Art Bonus.

Info e biglietti:

online al sito: https://bitly.ws/XIfG

tel. 0458001471 – fondazione@fondazioneaida.it

