Al Teatro Laboratorio lo spettacolo "Il segreto del bosco vecchio" tratto da Dino Buzzati

Ingresso 12 euro (intero) - 10 euro (ridotto over 65 e under 25)

Venerdi? 1 dicembre ore 21 al Teatro Laboratorio (Lungadige Galtarossa 22/A) e? di scena “Il segreto del bosco vecchio” di Dino Buzzati, suo secondo romanzo breve del 1935 in cui la componente magica e surreale dello scrittore crea atmosfere che immettono in un mondo fantastico che fa credere nell’incredibile. Un mondo magico anima il bosco: animali parlanti, venti viventi, esseri umani che convivono insieme con naturalezza, spiriti misteriosi che custodiscono la natura e la difendono dagli attacchi dell’uomo. "Fin dai secoli scorsi, tutti si erano accorti che il Bosco Vecchio era diverso dagli altri. Magari non lo si confessava, ma questo era un convincimento comune. Che cosa ci fosse di diverso nessuno pero? lo sapeva dire".

Sebastiano Procolo, vecchio colonnello in pensione, riceve in eredita? dal suo defunto zio un bosco di abeti secolari. Egli cerca di impadronirsi, anche a costo di arrivare al delitto, degli ampi possedimenti toccati invece a Benvenuto, suo giovane nipote, orfano di entrambi i genitori. In questa vicenda del tutto umana e apparentemente banale, subentra un elemento magico destinato a sconvolgere i piani del colonnello: il bosco vecchio e? abitato da misteriose presenze e forze antichissime, che contrastano i progetti del colonnello e aiutano piu? volte il bambino. Una storia potente e commovente, un mondo magico che nella versione scenica viene evocato attraverso la fusione tra la musica che crea l’ambiente magico e la voce dell’attore che scolpisce i caratteri a creare quasi un film animato. Testo di Dino Buzzati. Voce Giulio Canestrelli, musiche dal vivo Enrico Milani. Compagnia Evoe? Teatro.

Prenotazioni biglietteria@teatroscientifico.com – www.teatroscientifico.com

Insegna Teatro Laboratorio / foto d'archivio ufficio stampa Teatro Laboratorio Alice Martini