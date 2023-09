Percorso formativo: "Impara i segreti del consulente d'immagine"

Confartigianato Imprese Verona organizza un percorso formativo, dedicato a tutti gli operatori della categoria Benessere e Servizi alla Persona (Acconciatori, Estetisti), titolari e collaboratori, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici e immediati per imparare a gestire in autonomia una consulenza in grado di valorizzare clienti e servizi. Il mercato del benessere e della cura della persona e' in continua evoluzione e richiede ai professionisti di essere costantemente aggiornati. Il cliente di oggi e' piu' esigente e consapevole delle opzioni disponibili e richiede un servizio su misura e di alta qualità.



Formazione continua e personalizzazione del servizio sono diventati elementi fondamentali per il successo di ogni attivita': per svolgere un ruolo cruciale nel mercato in evoluzione e' necessario offrire un servizio su misura, per clienti sempre più consapevoli ed esigenti. Analizzando le varie tipologie di volti studieremo le metodologie e gli strumenti utili per valorizzare la persona e bilanciare eventuali difetti. Vedremo nel dettaglio la classificazione dei diversi stili, come riconoscere quello di base di una persona e le sue caratteristiche estetiche per essere in grado di suggerire cambi di look che ne valorizzino la figura anche in relazione al ruolo sociale

LUNEDI' 9 OTTOBRE 2023 Orario > 09.00/13.00 - 14.00/16.00

LUNEDI' 6 NOVEMBRE 2023 Orario > 09.00/13.00 - 14.00/16.00

euro 350 + IVA per gli ASSOCIATI

euro 450 + IVA per i NON ASSOCIATI

Per le imprese in regola con i versamenti EBAV e' previsto un contributo pari a circa l'80 percento del costo complessivo del corso. Il corso si svolgera' nella sede di Confartigianato Imprese Verona, in via Selenia, 16 - 37135 Verona (VR) - Quartiere Sacra Famiglia.