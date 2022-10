Secondo concorso di pittura estemporanea a Castelnuovo del Garda

Appuntamento questa domenica 16 ottobre a Castelnuovo del Garda con la seconda edizione del concorso di pittura estemporanea. Organizzata dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con l’associazione culturale Arte in Corso, la manifestazione è aperta a tutti gli artisti maggiorenni e a tutte le tecniche pittoriche. Le opere, a tema libero, dovranno essere realizzate nell’arco della giornata.

«La positiva accoglienza dell’anno scorso ci ha convinti a riproporre l’iniziativa – spiega l’assessore alla Cultura Rossella Vanna Ardielli –. Attendiamo a Castelnuovo del Garda artisti che con le loro sapienti pennellate possano mettere in risalto gli angoli più suggestivi del nostro territorio».

Le tele o i supporti delle opere verranno timbrati dalle 8 alle 10 sul piazzale antistante il municipio, in piazza degli Alpini, 4. Il termine ultimo per la consegna dei lavori è fissato per le 16 nel piazzale antistante il municipio, dove ogni artista potrà posizionare il proprio cavalletto con la tela realizzata.

Le premiazioni delle opere, valutate da una giuria competente, si terranno alle 17 davanti al municipio. Sono previsti premi acquisto di 500 euro per il primo classificato, 400 euro per il secondo, 300 euro per il terzo e 200 per il quarto. I classificati dal quinto al quindicesimo posto riceveranno un omaggio offerto da aziende del territorio e tutti gli artisti riceveranno un attestato di partecipazione. La manifestazione verrà rinviata in caso di maltempo.