Divertiamoci a teatro: al Nuovo in scena la commedia "Se devi dire una bugia dilla grossa"

"Divertiamoci a teatro" 2022-2023, appuntamento al Teatro Nuovo di Verona dal 15 al 18 novembre alle ore 21 con lo spettacolo "Se devi dire una bugia dilla grossa" (Two into One), di Ray Cooney con Paola Quattrini con Nini Salerno, Sebastiano Colla, Marco Todisco, Cristina Fondi, Sara Adami, Ilaria Canalini, Fatima Romina Alì. Regia originale Pietro Garinei, nuova messa in scena di Luigi Russo. Produzione Ginevra Media Production.

A inaugurare la rassegna, dal 15 al 18 novembre 2022, sono Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti, Paola Quattrini e Nini Salerno protagonisti di "Se devi dire una bugia dilla grossa", esilarante commedia di Ray Cooney del 1984 rappresentata per la prima volta in Italia nel 1986 con la regia di Pietro Garinei. La commedia viene riproposta con la pluripremiata regia originale di Garinei del 1986.

Web: https://www.teatrostabileverona.it.