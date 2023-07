La scuola di teatro di Casa Shakespeare

Il 25 settembre siete tutti invitati alla serata d'incontro della prima Scuola di Teatro d’Ispirazione shakespeariana e in Inglese a Verona presso il Teatro Satiro OFF. Sarà presentato il programma e i tutor di riferimento, in cui conoscerete Casa Shakespeare con le sue iniziative territoriali e progetti teatrali. La costruzione e lettura di un testo teatrale sarà a cura del Direttore artistico, attore e drammaturgo Andrea De Manincor.

In sede: la direzione di Beatrice Zuin e il Direttore Artistico: Solimano Pontarollo.

Il percorso d’apprendimento sarà focalizzato su un’opera di William Shakespeare e, nel caso dei giovani, il testo sarà in inglese (moderato secondo le conoscenze del gruppo). La scuola dedica un percorso che valorizzi punti di forza e maturità acquisite ad una fascia d’età adulta.

Le lezioni sono organizzate all’interno del Teatro Satiro OFF una volta alla settimana, per la durata di 2h e con rappresentazione finale. Gli incontri si terranno per gli adulti il lunedì dalle 19:30 alle 21:30, mentre per i giovani il mercoledì dalle 17 alle 19 da ottobre ad inizio maggio. La formazione è tenuta dagli attori della compagnia e in collaborazione con i festival e le partnership di Casa Shakespeare. Sono previsti saggi finali.

MAGGIORI INFORMAZIONI: info@casashakespeare.it. Non serve prenotazione. Evento assolutamente gratuito.