Incontri online sul dialogo tra scuola e musei

Prende il via il marzo la 4° edizione del Museo liquido, quattro webinar di approfondimento rivolti a operatori didattici, docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado. Titolo dell’edizione è “La didattica museale tra destrutturazione e nuove modalità comunicative”. Il programma prevede l'intervento di esperti su tematiche legate alle modalità comunicative tra musei e mondo della scuola. Il percorso formativo fornirà spunti pratici e operativi per integrare la didattica scolastica con le opportunità formative del patrimonio culturale dei musei. In particolare tecniche operative, collaborazione e confronto tra curatori e operatori didattici nell'iter di progettazione delle attività da proporre agli studenti.

Il primo incontro sarà giovedì 3 marzo alle 16.30 sul tema “Robert Doisneau: Scatti in opera. Dal progetto scientifico alla proposta didattica. La grande mostra di Palazzo Roverella si svela”. Relatori saranno i responsabili Servizi Educativi del Palazzo Roverella a Rovigo Michael Miazzi e Evelin Capaldi. Il 17 marzo, sempre alle 16.30, la responsabile di Aster - Archeologia Storia e Territorio per il Museo del Cenacolo Vinciano di Milano Silvia Cernuschi, terrà il webinar “Un capolavoro per la scuola ma non solo”.

Terzo incontro sarà “Dal restauro alla scuola. Il caso della Vittoria alata di Brescia”, programmato per il 7 aprile alle 16.30. Relatori la responsabile del Servizio collezioni e aree archeologiche presso i Musei Civici d'Arte e Storia di Brescia Francesca Morandini e la coordinatrice dei Servizi educativi di Fondazione Brescia Musei Federica Novali. A chiudere la quarta edizione, il 21 aprile alle 16.30 la coordinatrice del programma educativo del MUSE di Trento Katia Danieli con il webinar “Ripensare la didattica. L’esperienza del MUSE”.

La partecipazione è gratuita con prenotazione da effettuarsi inviando un’email a segreteriadidattica@comune.verona.it e il link per il collegamento verrà inviato direttamente agli iscritti. Per ulteriori informazioni Segreteria Didattica dei Musei Civici Cooperativa Le Macchine Celibi da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, il sabato dalle 9 alle 13, 045 8036353 - 045 597140 - https://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80278.