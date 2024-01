Al Teatro Stimate arriva la "Scuola di magia"

Scuola di Magia, o meglio una scuola per scoprire il talento presente in ognuno di noi: questo è il tema dello spettacolo in programma domenica 28 gennaio, ore 16.30, al Teatro Stimate. Certi che ognuno di noi ha uno o più talenti, peculiarità e caratteristiche che lo rendono unico come persona, eccezionale come amico e strategico come professionista, in Scuola di Magia, Teatro Verde si chiede: come facciamo a scovare talenti e peculiarità presenti in ognuno di noi?

Cominciamo dunque il 28 gennaio con tre maghetti pasticcioni interpretati da Antonio Calabretta, Giovanni Bussi ed Enrico Biciocchi, che con incantesimi, oggetti magici, e filtri potentissimi daranno il via a un’avventura incredibile, tra mostri buffi e grandi incantesimi, tra atmosfere magiche e canzoni divertenti, per capire che “se non hai ancora scoperto il tuo talento non vuol dire che non ne hai nessuno”.

La rassegna Famiglie a teatro è organizzata da Fondazione Aida in collaborazione con il Comune di Verona e la Fondazione Banca Popolare di Verona. Tra i titoli si segnala Famiglia Don Chisciotte di Elementare Teatro il 4 febbraio, il ritorno de Il Gruffalò (23 marzo), uno dei titoli di maggior successo di Fondazione Aida, che ha ottenuto i diritti a trasporre le deliziose rime di Julia Donaldson in una commedia in musica per bambini.

Teatro Stimate (Via C. Montanari, 1 Verona). Biglietti: da 6 euro. Info www.fondazioneaida.it - Tel 0458001471 – fondazione@fondazioneaida.it

Scuola di magia / foto ufficio stampa Fondazione Aida