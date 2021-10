A Verona torna il festival "Scrivere per Amore"

Tutti i grandi scrittori, poeti, filosofi hanno indagato sulle cause e le cose che rientrano nella sfera dell’amore, per definire, come Socrate nel Simposio, “quell’amore potentissimo e ingannevole, per il quale gli altri, gli innamorati, portano il nome della totalità: amore e amare e amanti”. Per raccontare solo alcuni degli infiniti capitoli del grande tema amoroso, per parlare di amore gentile o passionale, di amore coniugale, di forme e immagini dell’amore torna Scrivere per Amore, quasi un festival sull’amore per i libri e i libri sull’amore che dal 20 al 23 ottobre incontrerà il pubblico con tanti ospiti, scrittori, poeti, linguisti e disegnatori.

In collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e con il patrocinio del Comune di Verona, della Regione Veneto, della Camera di Commercio di Verona e la collaborazione e il sostegno di Zanolli Forni, Fondazione Cattolica, Hotel Due Torri, Scrivere per amore 2021, premio al romanzo d’amore più bello dell’anno, si ripresenta sulla scena in veste di festival e chiama a raccolta a Verona gli appassionati della lettura per incontrarli nel corso di quattro giornate.

Il festival si aprirà a Sant’Ambrogio di Valpolicella a Villa Brenzoni Bassani mercoledì 20 ottobre alle ore 18,00 con due ospiti che a Verona hanno casa ma che con i loro libri hanno scalato le classifiche letterarie nazionali e internazionali. Matteo Bussola, che quest’anno presiede la giuria del premio Scrivere per Amore, e la compagna Paola Barbato animeranno l’incontro dal titolo “Scrivere l’amore, scrivere il terrore”, raccontandoci come interagisce una coppia di scrittori che condivide professione e sentimenti, il loro diverso approccio alla scrittura, il loro sguardo sul mondo, i loro generi letterari che, forse solo apparentemente, sono agli antipodi. Perché in fondo amore e paura sono due facce della stessa medaglia. L’incontro, a cura del Club delle Accanite Lettrici e Accaniti Lettori, si concluderà con una piccola degustazione a cura della cantina Farina.

Il programma proseguirà giovedì 21 ottobre alle ore 17.30 spostandosi in Società Letteraria dove Vera Gheno, sociolinguista, comunicatrice, traduttrice e conduttrice radiofonica, ci parlerà delle parole dell’amore con l’incontro “Galeotte furono le parole: quando l’amore si fa verbo”. Quanto sono importanti le parole per raccontare ed esprimere il sentimento amoroso? Paolo e Francesca, nel V Canto della Commedia dantesca, ci ricordano proprio questo: fu un libro tra di loro a essere galeotto, ovvero a fare da tramite per il sentimento che poi li travolse. Conduce l’evento Miryam Scandola.

Sempre giovedì 21 ottobre il festival continua in Società Letteraria alle 20.30 con Nadia Fusini, che in occasione dell’uscita del suo libro “Maestre d’amore. Giulietta Ofelia, Desdemona e le altre”, ci parla dell’opera di Shakespeare, facendone una guida per il cuore moderno e i suoi affanni. Non è forse vero che in amore siamo tutti attori? Tra gli amanti chi riceve di piú? Chi spende di meno? Le maestre d’amore evocate da Nadia Fusini raccontano quale fu l’immensa novità con cui Shakespeare ci parla dell’avventura eroica di amare, ci dicono che per vivere, che è la stessa cosa che amare, bisogna disobbedire. Ci parlano insomma dell’«ambiguità scandalosa dell’amore». Conduce l’incontro Simona Brunetti, docente di Storia del Teatro all’Università di Verona, in collaborazione con il Dipartimento Culture e Civiltà.

Venerdì 22 ottobre alle ore 17.30 incontreremo sempre in Società Letteraria le ciniche e graffianti vignette di Chiara Rapaccini, in arte RAP, che hanno dato vita alla celebre serie cult Amori Sfigati, che questa volta l’artista fiorentina dedica alle traballanti esperienze amorose dei più giovani. “Piccoli Amori Sfigati” è il nuovo libro che raccoglie le tredici sfighe d’amore dei ragazzi e delle ragazze, i primi imbarazzi, le prime cotte, l’invadenza dei genitori, le figuracce e la confusione dei sentimenti regalando uno spaccato dei primi amori contemporanei realistico ed esilarante. Conduce Francesca Arduini, in collaborazione con il Circolo dei Lettori di Verona.

Venerdì sera 22 ottobre alle ore 20.30 Scrivere per Amore prosegue nella sede della Società Letteraria con Marco Albino Ferrari che presenterà il suo libro Mia Sconosciuta (Ponte alle Grazie). La protagonista di questa storia vera è una madre, che ci appare come in un gioco di specchi di fronte all’autore, suo figlio, suo unico amore in un continuo rimando di ricordi: l’insospettabile vita a Courmayeur durante la guerra; l’unione clandestina con Edi Consolo, mitico agente segreto della Resistenza; le notti senza luci della Milano della Ricostruzione, al bar Jamaica, con le avanguardie e i circoli dell’antiaccademia. E sempre la passione per i ghiacciai, per gli alberi pionieri, per la grande montagna, per la vita in due, incessantemente in due, accompagnati dalle note del repertorio pianistico che la protagonista suona fino a notte fonda. Fino al gravoso passaggio del testimone di una madre che non vuole vedere il suo mondo e i suoi insegnamenti dissolversi con lei. Conduce Lorenzo Carpanè, in collaborazione con il premio ITAS del Libro di Montagna.

Sabato 23 ottobre alle ore 17, gli appuntamenti del festival si spostano nella bellissima Sala Maffeiana del Teatro Filarmonico dove il poeta Davide Rondoni ci condurrà in una riflessione sull’amore nella poesia di Dante e di Baudelaire tracciando un filo tra le loro concezioni dell’amore, forse solo apparentemente contrapposte. “Amore benedetto e maledetto, o forse no” è il titolo dell’incontro per scoprire cosa cercavano di assoluto i due grandi poeti e per celebrare i due importanti anniversari, duecento di Baudelaire e settecento di Dante, con la presentazione del libro “L’orma di Dante” per le edizioni del Circolo degli Artisti. Conduce l’evento Lamberto Fabbri, con la proiezione del cortometraggio “Dante” di Vittoria Rizzardi Penalosa con musiche originali di Pino Jodice.

Nella serata di sabato 23 ottobre si svolgerà l’evento conclusivo di Scrivere per Amore con la consegna della XXVI edizione del premio letterario internazionale. Sul palco della Sala Maffeiana alle ore 21 si sfideranno in una conversazione sullo scrivere per amore e dell’amore i finalisti della terna affidati al giudizio della giuria presieduta da Matteo Bussola. A breve saranno annunciati i titoli finalisti, selezionati tra i tredici libri in concorso a questa edizione 2021. Presenteranno l’evento Elisabetta Gallina e Nicolò Brenzoni con la partecipazione di Filippo Perbellini al pianoforte e voce, le letture di Paolo Valerio e Rossana Valier e la collaborazione di Studioventisette.

