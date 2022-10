A Verona torna il premio letterario "Scrivere per amore"

Poesia, arte, romanzo e cinema. Questi alcuni dei temi degli appuntamenti che si svolgeranno in Società Letteraria, Biblioteca civica, libreria Pagina Dodici e Hotel Due Torri per la XXVII edizione del premio letterario "Scrivere per amore". Cuore della manifestazione, sabato 22 ottobre, con inizio alle 18.30, il galà di premiazione all’interno di sala Maffeiana, dove si sfideranno in una conversazione sullo scrivere per amore e dell’amore i superfinalisti Francesco Pacifico, Anilda Ibrahimi e Marco Varvello.

I tre scrittori e le loro opere sull’amore sono affidati al giudizio della giuria presieduta da Chiara Tagliaferri, che a fine serata emanerà il proprio verdetto, con la proclamazione del vincitore 2022. Le letture dei brani dai libri finalisti saranno di Paolo Valerio e Rossana Valier. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito. Informazione su sito www.premioscrivereperamore.it.

La manifestazione letteraria veronese organizzata da Club di Giulietta, è realizzata in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Verona e con il patrocinio di Regione Veneto e Camera di Commercio. Sostengono l’iniziativa Zanolli Forni, Fondazione Cattolica, Amia e Hotel Due Torri. Il Festival è stato presentato in municipio dall’assessora alla Cultura Marta Ugolini, insieme al presidente del Club di Giulietta Giovanna Tamassia. Presenti, per la Camera di Commercio Silvia Nicolis, Massimo Natale del dipartimento Culture e Civiltà dell’Università, la referente della Fondazione Cattolica Silvia Bacilieri e la referente direzione marketing Zanolli Forni Erika Brighenti.

«Il Club di Giulietta – ha spiegato l’assessora Ugolini – è una istituzione che l’amministrazione sostiene con favore, accompagnandola nella realizzazione di quello che è divenuto oggi un riferimento nell’ambito delle manifestazioni dedicate alla scrittura e, in questo caso, al tema dell’amore, di cui la città scaligera è simbolo nel mondo. Un momento d’incontro tra la città e gli scrittori, una formula che funziona molto bene per avvicinare il pubblico alla lettura. Ringrazio il Club di Giulietta per l’impegno e la grande passione dimostrata nel tempo, augurando all’evento il miglior successo possibile».

«Una 27esima edizione frutto di un lungo lavoro – ha dichiarato Tamassia –, che parte mesi prima con l’arrivo di numerosi romanzi d’amore proposti da parte delle case editrici, fino ad arrivare, grazie al lavoro della giuria, alla selezione dei tre migliori. E’ questo il cuore di un evento che da ‘quasi’ Festival è diventato nel tempo un appuntamento apprezzato e riconosciuto, ricco di eventi e ospiti di livello nazionale ed internazionale».