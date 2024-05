"Scopriamo le erbe spontanee" - Corso di sushi selvatico e passeggiata con riconoscimento erbe spontanee il 19 maggio 2024:

9.30 ritrovo presso via Cà Magre, 69, 37063 Isola della Scala VR

10 corso dedicato alla preparazione di RICETTE CON LE ERBE SPONTANEE - Sushi Selvatico

12 pranzo: gusteremo insieme alcune specialità del luogo oltre ai piatti preparati la mattina

14.30 ci sposteremo in Via Madonna, 27, 37060 Erbè VR

Per la PASSEGGIATA DI RICONOSCIMENTO ERBE SPONTANEE IN PALUDE

Impareremo a riconoscere con sicurezza le piante commestibili più comuni di questo mese. Non solo, vi daremo degli strumenti per imparare a osservare cosa vi permette di distinguere le varie specie oltre ai concetti botanici basilari per riconoscere le piante nei diversi stadi di crescita. Questa giornata si rivolge sia ai curiosi che vogliono vedere quali piante commestibili crescono nei dintorni, sia a coloro che già hanno partecipato a corsi sulle erbe e vogliono approfondire la botanica e consolidare la conoscenza delle piante nei diversi periodi di crescita e habitat. Sarà una passeggiata facile adatta a tutti.

Per info e prenotazioni 3409571499 (posti limitati)