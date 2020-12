Webinar gratuito: "Scopri ora come migliorare le tue competenze"

Webinar informativo gratuito basato sulla guida al buon senso La Via della Felicità: «In un’era di macchinari complessi, di veicoli e macchine potenti, la nostra sopravvivenza e quella della nostra famiglia e dei nostri amici dipendono non poco dalla generale competenza altrui. Nel commercio, nelle discipline scientifiche ed umanistiche e nel governo, l’incompetenza può mettere in pericolo il futuro e la vita di pochi o di molti. L’Uomo ha sempre avuto la tendenza a controllare il proprio destino. Superstizione, propiziazione delle giuste divinità, danze rituali prima della caccia, possono tutte essere considerate tentativi, sia pure deboli o inutili, di controllare il destino. L’Uomo iniziò a dominare il proprio ambiente solo quando imparò a pensare, a valutare la conoscenza e ad applicarla con abilità e competenza. Il vero “dono del cielo” è stato forse l’abilità potenziale di essere competenti. Nelle occupazioni ed attività comuni, l’Uomo rispetta la bravura e l’abilità. Queste sono quasi venerate in un eroe o in un atleta. La vera competenza è dimostrata dal risultato finale. Un uomo sopravvive nella misura in cui è competente. Soccombe nella misura in cui è incompetente».

Questo, è quello che è scritto, nel capitolo 21 de La Via della Felicità, la guida interamente basata sul buon senso per una vita migliore scritta dal filoso ed umanitario L. Ron Hubbard. Per questo i volontari della Fondazione La Via della Felicità, organizzano un webinar informativo gratuito intitolato “Scopri ora Come Migliorare le Tue Competenze”. Usato da dirigenti d’azienda, leader di comunità ed educatori per più di 25 anni, La Via della Felicità si è dimostrata un successo senza pari nel modificare gli atteggiamenti dei dipendenti, il loro comportamento e capacità di risolvere i problemi.

Informazioni e contatti

Il webinar si terrà lunedì 14 dicembre alle ore 20.30 sulla piattaforma ZOOM. Per iscriverti o per maggiori informazioni scrivi a padova.laviadellafelicità@gmail.com.